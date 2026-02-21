Утренний удар по центру Чугуева сегодня: что известно

Мэр Чугуева Галина Минаева рассказала, что оккупанты выпустили БпЛА по центру города в 08:46.

«В результате прилета зафиксированы повреждения окон в многоэтажном доме и в лечебном заведении. К счастью, пострадавших среди жителей нет», – уточнила Минаева.

И добавила, что на данный момент в городе ликвидируют последствия удара.

Напомним, в ГУ Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что в течение минувших суток россияне атаковали Харьков, а также Харьковский, Изюмский и Купянский районы беспилотниками разных типов. Из-за ударов по Купянску-Узловому пострадали мужчины 46-ти и 43-х лет. А в Великобурлукской громаде погибли двое полицейских. Еще один правоохранитель и двое гражданских – ранены. Как рассказали в полиции, оккупанты выпустили дрон по служебному авто.

