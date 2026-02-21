Live

Утренний удар по центру Чугуева сегодня: что известно

Происшествия 12:55   21.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утренний удар по центру Чугуева сегодня: что известно

Мэр Чугуева Галина Минаева рассказала, что оккупанты выпустили БпЛА по центру города в 08:46. 

«В результате прилета зафиксированы повреждения окон в многоэтажном доме и в лечебном заведении. К счастью, пострадавших среди жителей нет», – уточнила Минаева.

И добавила, что на данный момент в городе ликвидируют последствия удара.

Напомним, в ГУ Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что в течение минувших суток россияне атаковали Харьков, а также Харьковский, Изюмский и Купянский районы беспилотниками разных типов. Из-за ударов по Купянску-Узловому пострадали мужчины 46-ти и 43-х лет. А в Великобурлукской громаде погибли двое полицейских. Еще один правоохранитель и двое гражданских – ранены. Как рассказали в полиции, оккупанты выпустили дрон по служебному авто.

Читайте также: В Харькове задержали вероятного наркокурьера

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 21 февраля: пятеро пострадавших, бои
Новости Харькова — главное 21 февраля: пятеро пострадавших, бои
21.02.2026, 10:22
Сегодня 21 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 февраля 2026: какой праздник и день в истории
21.02.2026, 06:00
Как 21 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 21 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики
20.02.2026, 22:53
«Люди даже не знают, что нет света»: что сделали в городе на Харьковщине 📹
«Люди даже не знают, что нет света»: что сделали в городе на Харьковщине 📹
20.02.2026, 17:20
В ISW сообщают об успехах украинских военных на севере Харьковщины
В ISW сообщают об успехах украинских военных на севере Харьковщины
21.02.2026, 07:42
Сотрудницу харьковского КП подозревают в служебной халатности
Сотрудницу харьковского КП подозревают в служебной халатности
21.02.2026, 13:58

Новости по теме:

11.10.2025
Армия РФ атаковала Чугуев: бушевал пожар, отключали свет, пострадавший
01.07.2024
Чугуев на Харьковщине зимой будет с теплом: пришло энергооборудование (видео)
02.05.2024
Чугуев готовят к отопительному сезону: мэр сообщила, на чем сделают акцент
22.03.2024
«Первые успехи есть»: в Чугуеве обещают вскоре возобновить водоснабжение
08.03.2024
Чугуев без воды: С-300 повредила магистральный водопровод


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Утренний удар по центру Чугуева сегодня: что известно», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2026 в 12:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Чугуева Галина Минаева рассказала, что оккупанты выпустили БпЛА по центру города в 08:46. ".