Live

В Харькове задержали вероятного наркокурьера

Происшествия 11:35   21.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове задержали вероятного наркокурьера

В ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировали, что правоохранители Немышлянского района задержали 21-летнего парня, которого подозревают в распространении наркотиков. 

По данным следствия, подозреваемый фасовал психотропы по зип-пакетам, а потом доставлял их по указанным адресам в виде, так называемых «закладок».

«Полицейские провели обыск и изъяли бумажные свертки с веществом растительного происхождения и веществом белого цвета, большой зип-пакет с веществом белого цвета весом 150 грамм и ряд других веществ, свидетельствующих о преступной деятельности фигуранта», – передают в полиции.

В Харькове задержали наркокурьера

Также специалисты уже провели экспертизу и установили, что изъятые вещества все же являются наркотиками. К тому же, – особо опасными психотропными веществами. Вероятного злоумышленника уже задержали и вручили подозрение.

По решению суда, его отправили в СИЗО. Теперь парню грозить десять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: В полиции показали результаты российских ударов по региону

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 21 февраля: пятеро пострадавших, бои
Новости Харькова — главное 21 февраля: пятеро пострадавших, бои
21.02.2026, 10:22
Сегодня 21 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 февраля 2026: какой праздник и день в истории
21.02.2026, 06:00
Как 21 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 21 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики
20.02.2026, 22:53
«Люди даже не знают, что нет света»: что сделали в городе на Харьковщине 📹
«Люди даже не знают, что нет света»: что сделали в городе на Харьковщине 📹
20.02.2026, 17:20
Новости Харькова — главное 20 февраля: утром враг атаковал город «Искандером»
Новости Харькова — главное 20 февраля: утром враг атаковал город «Искандером»
20.02.2026, 23:00
В Харькове задержали вероятного наркокурьера
В Харькове задержали вероятного наркокурьера
21.02.2026, 11:35

Новости по теме:

16.02.2026
В Харькове сожители нетипично провели День влюблённых: что произошло
11.02.2026
Мошенники украли с карты военного ВСУ миллион гривен – как им это удалось
08.02.2026
Из-за гололеда на Харьковщине повернуло фуру (фото)
26.01.2026
Наглая кража в Харькове: подозреваемый вынес из квартиры кофемашину – детали
19.01.2026
Рецидивист вынес из чужого дома еду и вещи: что ему грозит


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове задержали вероятного наркокурьера», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2026 в 11:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировали, что правоохранители Немышлянского района задержали 21-летнего парня,".