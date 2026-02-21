В Харькове задержали вероятного наркокурьера
В ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировали, что правоохранители Немышлянского района задержали 21-летнего парня, которого подозревают в распространении наркотиков.
По данным следствия, подозреваемый фасовал психотропы по зип-пакетам, а потом доставлял их по указанным адресам в виде, так называемых «закладок».
«Полицейские провели обыск и изъяли бумажные свертки с веществом растительного происхождения и веществом белого цвета, большой зип-пакет с веществом белого цвета весом 150 грамм и ряд других веществ, свидетельствующих о преступной деятельности фигуранта», – передают в полиции.
Также специалисты уже провели экспертизу и установили, что изъятые вещества все же являются наркотиками. К тому же, – особо опасными психотропными веществами. Вероятного злоумышленника уже задержали и вручили подозрение.
По решению суда, его отправили в СИЗО. Теперь парню грозить десять лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Читайте также: В полиции показали результаты российских ударов по региону
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове задержали вероятного наркокурьера», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 февраля 2026 в 11:35;