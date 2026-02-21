В Харькове задержали вероятного наркокурьера

В ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировали, что правоохранители Немышлянского района задержали 21-летнего парня, которого подозревают в распространении наркотиков.

По данным следствия, подозреваемый фасовал психотропы по зип-пакетам, а потом доставлял их по указанным адресам в виде, так называемых «закладок».

«Полицейские провели обыск и изъяли бумажные свертки с веществом растительного происхождения и веществом белого цвета, большой зип-пакет с веществом белого цвета весом 150 грамм и ряд других веществ, свидетельствующих о преступной деятельности фигуранта», – передают в полиции.

Также специалисты уже провели экспертизу и установили, что изъятые вещества все же являются наркотиками. К тому же, – особо опасными психотропными веществами. Вероятного злоумышленника уже задержали и вручили подозрение.

По решению суда, его отправили в СИЗО. Теперь парню грозить десять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: В полиции показали результаты российских ударов по региону