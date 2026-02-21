Live

В полиции показали результаты российских ударов по региону

Происшествия 10:39   21.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В полиции показали результаты российских ударов по региону

В ГУ Национальной полиции в Харьковской области уточнили, что в течение минувших суток россияне атаковали Харьков, а также Харьковский, Изюмский и Купянский районы беспилотниками разных типов. 

Из-за ударов по Купянску-Узловому пострадали мужчины 46-ти и 43-х лет. А в Великобурлукской громаде погибли двое полицейских. Еще один правоохранитель и двое гражданских – ранены. Как рассказали в полиции, оккупанты выпустили дрон по служебному авто.

Обстрел Харьковщины 20 феврвля

«В селе Новая Александровка поврежден частный дом и складское помещение. В поселке Приколотное повреждено частное домовладение. В результате попадания FPV-дрона в Дергачевской громаде травмирована женщина 1957 года рождения, которая находилась на улице возле своей дачи. Пострадавшую доставили в больницу. В селе Гороховатка Изюмского района повреждено остекление в доме», – добавили копы.

Обстрел Харьковщины 20 феврвля

Автор: Николь Костенко-Лагутина
