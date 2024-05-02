Чугуев готовят к отопительному сезону: мэр сообщила, на чем сделают акцент

Мэр Чугуева Галина Минаева отметила: будущий отопительный сезон станет сверхсложным.

Чугуев под Харьковом, по которому регулярно прилетают российские ракеты С-300, уже готовят к отопительному сезону.

«Продолжаются работы по реконструкции сетей, монтажу когенерационных установок и другого энергосберегающего оборудования. Даже не специалистам сегодня понятно, что следующий отопительный сезон будет для Украины сверхсложным из-за кризисной ситуации в энергосистеме. Так что стараемся при подготовке к нему ориентироваться в первую очередь именно на энергосберегающую составляющую», — сообщила мэр города Галина Минаева.

Она сообщила, что у местного предприятия тепловых сетей — новый руководитель. Мэр рассчитывает, что коллектив предприятия сделает все зависящее от себя, чтобы в квартирах Чугуева будущей зимой было тепло.

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