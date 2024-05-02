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Чугуев готовят к отопительному сезону: мэр сообщила, на чем сделают акцент

Общество 09:51   02.05.2024
Оксана Горун
Чугуев готовят к отопительному сезону: мэр сообщила, на чем сделают акцент Фото: Галина Минаева/telegram

Мэр Чугуева Галина Минаева отметила: будущий отопительный сезон станет сверхсложным.

Чугуев под Харьковом, по которому регулярно прилетают российские ракеты С-300, уже готовят к отопительному сезону.

«Продолжаются работы по реконструкции сетей, монтажу когенерационных установок и другого энергосберегающего оборудования. Даже не специалистам сегодня понятно, что следующий отопительный сезон будет для Украины сверхсложным из-за кризисной ситуации в энергосистеме. Так что стараемся при подготовке к нему ориентироваться в первую очередь именно на энергосберегающую составляющую», — сообщила мэр города Галина Минаева.

энергоэффективность в отоплении
Фото: Галина Минаева/telegram

Она сообщила, что у местного предприятия тепловых сетей — новый руководитель. Мэр рассчитывает, что коллектив предприятия сделает все зависящее от себя, чтобы в квартирах Чугуева будущей зимой было тепло.

Чугуев готовят к отопительному сезону 2024/2025
Фото: Галина Минаева/telegram

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 09:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Чугуева Галина Минаева отметила: будущий отопительный сезон станет сверхсложным".