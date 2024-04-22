На Харьковщине образовались долги по зарплатам у сотрудников теплоэнерго

О серьезных финансовых проблемах лозовского КП «Теплоэнерго» сообщил мэр Лозовой на Харьковщине Сергей Зеленский.

«На теплоснабжающих предприятиях Лозовской громады сложилась крайне угрожающая ситуация», — заявил Зеленский в facebook.

По его данным, КП «Теплоэнерго» государство задолжало почти 170 млн грн компенсации разницы тарифов. Из тех денег, которые поступают на счета тепловиков, 65% «забирают газовики», а остатка — 35% — «не хватает даже на первоочередные платежи».

«Впервые за восемь лет есть задержки заработной платы, возникли долги за электроэнергию и налоги. Предприятие не может выплачивать даже реструктуризацию долгов – угрожают суды и аресты счетов. Чтобы начать отопительный сезон, необходимо минимально 40 млн грн», — сообщил мэр Лозовой.

Он провел совещание со специалистами отрасли и отметил, что руководство громады продолжает обращаться к правительству страны, а также — оказывать коммунальщикам поддержку из местного бюджета.

«В первую очередь заработную плату выплачивают рабочим, а уже потом администрации предприятий. Ищем альтернативные решения по распределению расчетов. Работаем с населением по уплате долгов, хотя понимаем затруднительное положение людей», — дополнил Зеленский.