На Харьковщине образовались долги по зарплатам у сотрудников теплоэнерго
О серьезных финансовых проблемах лозовского КП «Теплоэнерго» сообщил мэр Лозовой на Харьковщине Сергей Зеленский.
«На теплоснабжающих предприятиях Лозовской громады сложилась крайне угрожающая ситуация», — заявил Зеленский в facebook.
По его данным, КП «Теплоэнерго» государство задолжало почти 170 млн грн компенсации разницы тарифов. Из тех денег, которые поступают на счета тепловиков, 65% «забирают газовики», а остатка — 35% — «не хватает даже на первоочередные платежи».
«Впервые за восемь лет есть задержки заработной платы, возникли долги за электроэнергию и налоги. Предприятие не может выплачивать даже реструктуризацию долгов – угрожают суды и аресты счетов. Чтобы начать отопительный сезон, необходимо минимально 40 млн грн», — сообщил мэр Лозовой.
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Он провел совещание со специалистами отрасли и отметил, что руководство громады продолжает обращаться к правительству страны, а также — оказывать коммунальщикам поддержку из местного бюджета.
«В первую очередь заработную плату выплачивают рабочим, а уже потом администрации предприятий. Ищем альтернативные решения по распределению расчетов. Работаем с населением по уплате долгов, хотя понимаем затруднительное положение людей», — дополнил Зеленский.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: долги, зарплаты, Лозовая, новости Харькова, Сергей Зеленский, теплоэнерго;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О серьезных финансовых проблемах лозовского КП «Теплоэнерго» сообщил мэр Лозовой на Харьковщине Сергей Зеленский".