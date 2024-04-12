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70% финансирования на дороги Харьковщины в 2024-м пойдет на погашение долгов

Общество 09:11   12.04.2024
Оксана Горун
70% финансирования на дороги Харьковщины в 2024-м пойдет на погашение долгов Фото: СВиРИ в Харьковской области

На сессии Харьковского облсовета начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев сообщил, что дорожники области в долгах, в облавтодоре — задержки зарплат. Дороги даже посыпали песком зимой — в долг.

«Из тех средств, которые доведены у нас на 2024 год, 70% мы потратим на погашение долга. Я подчеркиваю, что две трети тех средств, которые выделены нам на 2024 год, будут использованы на погашение долгов, наработанных за прошлый год и за осенне-зимний период этого года, который, подчеркиваю, подрядные организации работали в долг. Производили чистку и посыпку автомобильных дорог государственного значения», — заявил Алексеев, отвечая на вопросы депутатов.

Он также отметил, что в долгах — не только Служба, но и подрядчики.

«Подрядная организация Харьковский облавтодор уже на определенное количество наших задач по выполнению работ, даже демонтаж знаков зимнего содержания, не реагирует, потому что недостаток средств катастрофический, невыплата заработной платы», — сказал начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры.

В том числе, из-за невозможности вовремя заплатить за работы задержался ремонт Киевской трассы (М-03).

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«Мы ожидали финансирования в начале марта, а проплаты пошли только вот совсем недавно, и были проблемы у подрядных организаций с оборотными средствами. То есть банально нечем было заплатить заработную плату людям, работавшим, закупить ГСМ и материалы. Мы даже перекидывали бригады и материалы из других областей, потому что у нас закончились ресурсы для работы. Были такие случаи, но все же эту задачу мы выполняем», — отметил Андрей Алексеев.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 09:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сессии Харьковского облсовета начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев сообщил, что дорожники области в долгах, в облавтодоре — задержки зарплат. Дороги даже посыпали песком зимой — в долг".