Как долго должны держаться латки, или Что происходит с дорогами Харьковщины

Гарантийный срок на работы по аварийному ремонту дорог составляет два месяца, рассказал на сессии облсовета 10 апреля начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев, отвечая на вопрос о контроле за качеством проведенных ремонтов.

Алексеев пояснил, что с начала полномасштабного вторжения и активных боевых действий выполняются только такие аварийные работы, которые называют эксплуатационным содержанием. Капитальные и текущие ремонты, гарантийные сроки на которые достигают нескольких лет, Служба не проводит.

«Мы сейчас выполняем только эксплуатационное содержание автодорог. Там гарантийный срок по нормативным документам два месяца. Но на практике мы все же наблюдаем, что места ямочного ремонта стоят значительно дольше… Что касается объектов, которые были выполнены подрядными организациями за прошлый период, то у нас есть соответствующая судебная практика. Мы взимаем компенсации в государственный бюджет. Есть случаи, когда подрядные организации выполняют работы по ликвидации деформаций и повреждений в пределах гарантийного срока за свой счет», — отметил Алексеев.

В качестве примера он привел Харьковскую окружную, ремонт которой, по его словам, был выполнен не в полном объеме.

«Несмотря на интенсивное движение военной техники она довольно хорошо себя ведет и чувствует. Это не обычные условия эксплуатации для нее, но она работает и выдерживает эти нагрузки», — утверждает глава Службы.

Ремонт участка от поселка Песочин до поселка Высокий Харьковского района, по его словам, был запланирован на 2022 год, но война внесла коррективы, поэтому межремонтные сроки там давно исчерпаны.

«Там наблюдаем катастрофическую ситуацию с разрушениями, даже не в математической, а в геометрической прогрессии. Но, к сожалению, только аварийные ямочные ремонты нам доступны, потому что значительные процессы в условиях отсутствия финансирования. Это все, что мы можем сделать», — подытожил Алексеев.