Денег на капремонты все нет: на каких дорогах Харьковщины латают ямы (фото)
Более 50 тысяч квадратных метров разрушений покрытия устранили за последние полтора месяца на дорогах государственного значения в Харьковской области.
Из них на киевском направлении — более 38 тысяч квадратных метров, на окружной дороге Харькова — почти 11 тысяч, на трассе М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта — более 2 тысяч, сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в области.
В ведомстве отмечают, что наращивают темпы ликвидации ямочности, пока способствуют погодные условия. Так, к работе привлекли подрядчиков «Автомагистраль — Юг», «РДС» и «Славдорстрой». В приоритете — трасса М-03 Киев — Харьков — Должанский, которая имеет стратегическое значение по обеспечению гуманитарных и военных перевозок, и харьковская окружная.
«Хотя ремонт аварийный, сейчас в Украине нет финансов ни для капитальных, ни даже для текущих ремонтов дорог, все подрядчики гарантируют качество работ», — констатируют в ведомстве.
Представители Службы уверяют, что также контролируют ход работ и качество материалов, в том числе с применением тепловизоров.
Всех участников движения призывают обращать внимание на дорожные знаки, снижать скорость и быть осторожными и внимательными, чтобы не подвергать опасности себя и дорожных рабочих.
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Напомним, на сессии облсовета 20 февраля начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев заявил, что ситуация с автодорогами государственного значения становится критической из-за отсутствия финансирования в 2024 году. Облсовет подготовил обращение в Кабмин с просьбой выделить средства непосредственно на Харьковщину.
23 февраля в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщили, что областная Служба восстановления и развития инфраструктуры без торгов заключила два договора на ремонты дорог на более чем 160 миллионов гривен. До 15 марта планируют привести в порядок участок трассы Киев-Харьков, на который жалуются водители. Еще один договор заключен на ремонт юго-западного объезда Харькова.
25 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что Кабмин выделил деньги на ремонты важных дорог в области.
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 18:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 50 тысяч квадратных метров разрушений покрытия устранили за последние полтора месяца на дорогах государственного значения в Харьковской области".