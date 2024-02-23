Ремонт дорог в Харьковской области: на какие трассы выделили 160 млн грн – ХАЦ

Областная служба восстановления и развития инфраструктуры заключила два договора по ремонту дорог на общую сумму более 160 млн грн.

Об этом сообщают в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт «ProZorro». В частности, планируется отремонтировать участок трассы Харьков-Киев, на который жалуются водители.

«Служба восстановления заключила соглашение с ООО «Ростдорстрой» на аварийные работы по ремонту автомобильной дороги государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский на участке км 441+300 – км 462+000. Стоимость работ оценили в 129,3 млн грн. Сделки подписали без проведения торгов», – отметили активисты.

Ремонт планируют провести до 15 марта.

Еще один договор с ООО «Славдорстрой» – на ремонт юго-западного объезда Харькова на участке км 0+000 – км 8+001 стоимостью 34,9 млн грн. Активисты со ссылкой на Службу восстановления отмечают, что подрядчиков выбирали, учитывая способность компаний провести ремонт в кратчайшие сроки.

Напомним, на сессии Харьковского облсовета депутаты отметили, что ситуация с автодорогами государственного значения в регионе становится критической из-за отсутствия финансирования в 2024 году. Некоторые субподрядные организации отказываются работать. И если на зимнее содержание дорог ресурсов хватает, то ямочные ремонты производятся в объеме 20% от прошлогодних. В частности, депутаты обратились к правительству с требованием профинансировать капитальный ремонт дороги Киев-Харьков-Довжанский.