Денег на ремонты дорог Харьковщины нет, ситуация критическая: планы облсовета

Ситуация с автодорогами государственного значения на Харьковщине становится критической из-за отсутствия финансирования в 2024 году. Некоторые субподрядные организации отказываются работать. И если на зимнее содержание дорог ресурсов хватает, то ямочные ремонты проводятся в объеме 20% от прошлогодних.

Об этом сообщил в ходе сессии облсовета 20 февраля начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев.

«По состоянию на сегодня из-за хронического недофинансирования отрасли в конце прошлого года и отсутствия финансирования отрасли вообще по стране в течение этого года сложилась критическая ситуация в разрезе содержания автомобильных дорог», — заявил Алексеев.

По его словам, этот вопрос можно разбить на два блока: зимнее содержание и аварийный или ямочный ремонт.

«С зимним содержанием даже при отсутствии средств за счет созданных накануне резервов подрядные организации выполняют все задачи, которые на них возложены. По очистке покрытия и обработки его противогололедными материалами на автодорогах государственного значения, которые находятся на балансе Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области», — сказал чиновник.

Он отметил, что несколько подрядчиков из-за нехватки средств прекратили работу, но этот вопрос был решен путем «перелокации производственных мощностей».

«Можно не переживать — дороги будем чистить и посыпать до конца осенне-зимнего периода. Что касается выполнения работ по ямочному ремонту, то они пока выполняются, но в 20% части даже в сравнении с прошлым годом. Из-за отсутствия оборотных средств у подрядных организаций. Потому что надо выплатить зарплату, закупить ГСМ, строительные материалы, которые используются для этих работ. И из-за отсутствия нормальных погодных условий», — констатировал Алексеев.

На сегодня на дорогах государственного значения работают восемь бригад, но этого недостаточно, добавил он.

«Мы об этом сигнализируем чуть ли не ежедневно в Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Просим их включиться в вопрос выделения средств на аварийный ремонт покрытия автодорог… Сейчас конкретики нет никакой. Разработаны проекты постановления Кабмина о выделении финансирования в этом направлении. Пока никаких нормативных документов мы не видели о выделении средств. Данная финансовая ситуация сложилась из-за того, что 1.01.2024 года по объективным причинам все поступления из Дорожного фонда перенаправлены в общий фонд государственного бюджета», — рассказал чиновник.

В связи с этим он предложил обратиться в Кабмин с просьбой выделить финансирование непосредственно на Харьковскую область.

«Харьковщина является не только приграничной областью со страной-агрессором, но и областью, на территории которой проводятся активные боевые действия. Через нашу область проходят основные как военные, так и гражданские логистические цепочки. И все боевые действия проводятся вокруг автодорог», — пояснил свое предложение Алексеев.

Как отметил начальник ХОВА Олег Синегубов, речь идет в частности о дорогах М-03 Киев-Харьков-Должанский, харьковской окружной, Харьков-Днепр и других трассах государственного значения. Он также сказал, что докладывал о ненадлежащем состоянии этих направлений президенту Владимиру Зеленскому во время его визита в Харьковскую область 19 февраля.

«Их уже дорогами назвать достаточно трудно. Просто остались направления», — констатировал Синегубов.

Глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко сообщила, что обсуждались дороги М-03 Киев-Харьков-Должанский, Валки-Харьков и харьковская окружная.

«Проект обращения будет разослан всем сегодня до конца дня. Если мы его согласовываем, то подписываем и отправляем в Кабинет министров», — обратилась Егорова-Луценко к депутатам, рассматривая вопросы в блоке «Разное».

Подробности — какой перечень государственных дорог входит в обращение и было ли оно принято и направлено в Кабмин — в пресс-службе областного совета пообещали рассказать позже.