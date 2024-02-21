Грошей на ремонти доріг Харківщини немає, ситуація критична: які плани облради

Ситуація з автодорогами державного значення на Харківщині стає критичною через відсутність фінансування у 2024 році. Деякі субпідрядні організації відмовляються працювати. І якщо на зимове утримання доріг ресурсів вистачає, то ямкові ремонти проводяться в обсязі 20% від торішніх.

Про це повідомив під час сесії облради 20 лютого начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв.

“Станом на сьогодні через хронічне недофінансування галузі наприкінці минулого року і відсутність фінансування галузі взагалі по країні упродовж цього року склалася критична ситуація в розрізі утримання автомобільних доріг”, – заявив Алексєєв.

За його словами, це питання можна розбити на два блоки: зимове утримання та аварійний або ямковий ремонт.

“Із зимовим утриманням навіть за відсутності коштів за рахунок створених напередодні резервів підрядні організації виконують всі завдання, які на них покладені. Щодо очищення покриття та обробки його протиожеледними матеріалами на автодорогах державного значення, які знаходяться на балансі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області”, – сказав посадовець.

Він зазначив, що через декілька підрядників через брак коштів припинили роботу, але це питання вило вирішене шляхом “перелокації виробничих потужностей”.

“Можна не переживати – дороги будемо чистити й посипати до кінця осінньо-зимового періоду. Що стосується виконання робіт з ямкового ремонту, то вони наразі виконуються, але у 20% частині навіть у порівнянні з минулим роком. Через відсутність обертових коштів у підрядних організацій. Тому що треба виплатити зарплату, закупити ПММ, будівельні матеріали, які використовуються для цих робіт. Та через відсутність нормальних погодних умов”, – констатував Алексєєв.

На сьогодні на дорогах державного значення працюють вісім бригад, але цього недостатньо, додав він.

“Ми це бачимо, ми про це сигналізуємо ледь не щодня в Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Просимо їх включитися до питання виділення коштів на аварійний ремонт покриття автодоріг… Наразі конкретики немає жодної. Розроблено проєкти постанови Кабміну щодо виділення фінансування в цьому напрямку. Наразі жодних нормативних документів ми не бачили щодо виділення коштів. Дана фінансова ситуація склалася через те, що 1.01.2024 року з об’єктивних причин всі надходження з Дорожнього фонду перенаправлено в загальний фонд державного бюджету”, – розповів посадовець.

У зв’язку з цим він запропонував звернутися до Кабміну щодо виділення фінансування безпосередньо на Харківську область.

“Харківщина є не лише прикордонною областю з країною-агресоркою, а й областю, на території якої проводяться активні бойові дії. Через нашу область проходять основні як військові, так і цивільні логістичні ланцюжки. І всі бойові дії проводяться навколо автодоріг”, – пояснив свою пропозицію Алексєєв.

Як зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов, йдеться зокрема про дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський, харківську кільцеву, Харків-Дніпро та інші траси державного значення. Він також сказав, що доповідав про неналежний стан цих напрямків президенту Володимиру Зеленському під час його візиту на Харківщину 19 лютого.

“Їх вже дорогами назвати досить важко. Просто залишилися напрямки”, – констатував Синєгубов.

Очільниця облради Тетяна Єгорова-Луценко повідомила, що обговорювалися дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський, Валки-Харків та харківська кільцева.

“Проєкт звернення буде розісланий всім сьогодні до кінця дня. Якщо ми його погоджуємо, то підписуємо і відправляємо до Кабінету міністрів”, – звернулася Єгорова-Луценко до депутатів.

Подробиці – який перелік державних доріг входить до звернення та чи було воно врешті ухвалене і направлене до Кабміну – у пресслужбі обласної ради пообіцяли розповісти пізніше.