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Одна з найважливіших доріг Харківщини зруйнована – Служба відновлення

Суспільство 13:05   17.02.2024
Оксана Горун
Одна з найважливіших доріг Харківщини зруйнована – Служба відновлення Фото: СВіРІ в Харківській області

Екстрений ямковий ремонт проводять на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський, попри несприятливу погоду. Служба відновлення та розвитку інфраструктури пояснила причини.

“Нинішня зима, що супроводжувалася істотними перепадами температури та її постійними переходами через 0°, остаточно зруйнувала одну з найважливіших дорожніх артерій області – трасу М-03 Київ – Харків – Довжанський. Саме цією трасою здійснюється стратегічне забезпечення прикордонних та прифронтових районів області, йдуть гуманітарні вантажі та машини госпітальєрів”, – зазначили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

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Фото: СВіРІ в Харківській області

Тому за несприятливих погодних умов розпочали ремонт дороги. На ній латають ями – фінансування на капітальні роботи немає.

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Фото: СВіРІ в Харківській області

“Десятки дорожніх працівників, спецмашин та механізмів працюють над усуненням деформацій дорожнього полотна, дотримуючись усіх технологічних вимог. Автомобілі-термоси підвозять асфальтобетонну суміш, яку вкладають у спеціально оброблені та вирізані заглиблення, а потім трамбують катками. Коли погодні умови стануть сприятливими, ліквідація ямковості носитиме масовий характер”, – повідомили дорожники.

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Фото: СВіРІ в Харківській області
ремонт дороги в Харківській області
Фото: СВіРІ в Харківській області
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 13:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екстрений ямковий ремонт проводять на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський, попри несприятливу погоду. Служба відновлення та розвитку інфраструктури пояснила причини".