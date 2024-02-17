Одна з найважливіших доріг Харківщини зруйнована – Служба відновлення

Екстрений ямковий ремонт проводять на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський, попри несприятливу погоду. Служба відновлення та розвитку інфраструктури пояснила причини.

“Нинішня зима, що супроводжувалася істотними перепадами температури та її постійними переходами через 0°, остаточно зруйнувала одну з найважливіших дорожніх артерій області – трасу М-03 Київ – Харків – Довжанський. Саме цією трасою здійснюється стратегічне забезпечення прикордонних та прифронтових районів області, йдуть гуманітарні вантажі та машини госпітальєрів”, – зазначили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Тому за несприятливих погодних умов розпочали ремонт дороги. На ній латають ями – фінансування на капітальні роботи немає.

“Десятки дорожніх працівників, спецмашин та механізмів працюють над усуненням деформацій дорожнього полотна, дотримуючись усіх технологічних вимог. Автомобілі-термоси підвозять асфальтобетонну суміш, яку вкладають у спеціально оброблені та вирізані заглиблення, а потім трамбують катками. Коли погодні умови стануть сприятливими, ліквідація ямковості носитиме масовий характер”, – повідомили дорожники.