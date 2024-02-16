На дорогах Харкова «латають» ями: коли проведуть повноцінний ремонт
Після зими дороги в Харкові планують привести до ладу, повідомили у Харківській міськраді.
Як розповів директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, за останні два роки дороги в місті були пошкоджені через те, що ними пересувалася важка техніка. При цьому, дорожники намагалися проводити поточний ремонт.
«Але цієї зими були ще й різкі перепади температури. А це дуже руйнує дорожнє покриття. До того ж зараз асфальтобетонні заводи зупинені, бо укладання асфальту проводиться тільки при температурі вище 10 градусів тепла, тому зараз ці роботи не проводяться», – зазначив Липовий.
Він додав, що зараз ямковий ремонт виконують за допомогою литого асфальту, який виробляється у малих кількостях і використовується як тимчасовий матеріал у місцях, що були пошкоджені найбільше.
«Але після закінчення зими і встановлення оптимальної температури ремонти доріг проводитимуться повною мірою», – пообіцяли в мерії.
Читайте також: “Це єдиний вихід” – шляховики про ямкові ремонти на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: асфальт, дороги, латают, міськрада, Харків, ямы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На дорогах Харкова «латають» ями: коли проведуть повноцінний ремонт»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 13:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після зими дороги в Харкові планують привести до ладу, повідомили у Харківській міськраді.".