На дорогах Харкова «латають» ями: коли проведуть повноцінний ремонт

Після зими дороги в Харкові планують привести до ладу, повідомили у Харківській міськраді.

Як розповів директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, за останні два роки дороги в місті були пошкоджені через те, що ними пересувалася важка техніка. При цьому, дорожники намагалися проводити поточний ремонт.

«Але цієї зими були ще й різкі перепади температури. А це дуже руйнує дорожнє покриття. До того ж зараз асфальтобетонні заводи зупинені, бо укладання асфальту проводиться тільки при температурі вище 10 градусів тепла, тому зараз ці роботи не проводяться», – зазначив Липовий.

Він додав, що зараз ямковий ремонт виконують за допомогою литого асфальту, який виробляється у малих кількостях і використовується як тимчасовий матеріал у місцях, що були пошкоджені найбільше.

«Але після закінчення зими і встановлення оптимальної температури ремонти доріг проводитимуться повною мірою», – пообіцяли в мерії.