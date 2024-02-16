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На дорогах Харкова «латають» ями: коли проведуть повноцінний ремонт

Суспільство 13:14   16.02.2024
Вікторія Яковенко
На дорогах Харкова «латають» ями: коли проведуть повноцінний ремонт Фото: Харківська міськрада

Після зими дороги в Харкові планують привести до ладу, повідомили у Харківській міськраді.

Як розповів директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, за останні два роки дороги в місті були пошкоджені через те, що ними пересувалася важка техніка. При цьому, дорожники намагалися проводити поточний ремонт.

«Але цієї зими були ще й різкі перепади температури. А це дуже руйнує дорожнє покриття. До того ж зараз асфальтобетонні заводи зупинені, бо укладання асфальту проводиться тільки при температурі вище 10 градусів тепла, тому зараз ці роботи не проводяться», – зазначив Липовий.

Він додав, що зараз ямковий ремонт виконують за допомогою литого асфальту, який виробляється у малих кількостях і використовується як тимчасовий матеріал у місцях, що були пошкоджені найбільше.

«Але після закінчення зими і встановлення оптимальної температури ремонти доріг проводитимуться повною мірою», – пообіцяли в мерії.

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Фото: Харківська міськрада

Читайте також: “Це єдиний вихід” – шляховики про ямкові ремонти на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 13:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після зими дороги в Харкові планують привести до ладу, повідомили у Харківській міськраді.".