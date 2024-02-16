На дорогах Харькова «латают» ямы: когда проведут полноценный ремонт
После зимы дороги в Харькове планируют привести в порядок, сообщили в Харьковском горсовете.
Как рассказал директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой, за последние два года дороги в городе были повреждены из-за того, что по ним передвигалась тяжелая техника. При этом дорожники пытались проводить текущий ремонт.
«Но этой зимой были еще и резкие перепады температуры. А это сильно разрушает дорожное покрытие. К тому же сейчас асфальтобетонные заводы остановлены, потому что укладка асфальта производится только при температуре выше 10 градусов тепла, поэтому сейчас эти работы не производятся», — отметил Липовой.
Он добавил, что сейчас ямочный ремонт выполняют с помощью литого асфальта, который производят в малых количествах и используют как временный материал в местах, наиболее поврежденных.
«Но после окончания зимы и установления оптимальной температуры ремонт дорог будут проводиться в полной мере», — пообещали в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: асфальт, дороги, латают, міськрада, Харьков, ямы;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После зимы дороги в Харькове планируют привести в порядок, сообщили в Харьковском горсовете.".