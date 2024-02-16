На дорогах Харькова «латают» ямы: когда проведут полноценный ремонт

После зимы дороги в Харькове планируют привести в порядок, сообщили в Харьковском горсовете.

Как рассказал директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой, за последние два года дороги в городе были повреждены из-за того, что по ним передвигалась тяжелая техника. При этом дорожники пытались проводить текущий ремонт.

«Но этой зимой были еще и резкие перепады температуры. А это сильно разрушает дорожное покрытие. К тому же сейчас асфальтобетонные заводы остановлены, потому что укладка асфальта производится только при температуре выше 10 градусов тепла, поэтому сейчас эти работы не производятся», — отметил Липовой.

Он добавил, что сейчас ямочный ремонт выполняют с помощью литого асфальта, который производят в малых количествах и используют как временный материал в местах, наиболее поврежденных.

«Но после окончания зимы и установления оптимальной температуры ремонт дорог будут проводиться в полной мере», — пообещали в мэрии.