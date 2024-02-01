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«Это единственный выход» — дорожники о ямочных ремонтах на Харьковщине

Общество 11:16   01.02.2024
Оксана Горун
«Это единственный выход» — дорожники о ямочных ремонтах на Харьковщине Фото: пресс-служба СВиРИ в Харьковской области

На Харьковщине начали ремонтировать дороги. Погода способствует, заявили в пресс-службе Службы восстановления и развития инфраструктуры.

Сейчас на трассах региона проводят аварийный (ямочный) ремонт. Бригады работают на нескольких дорогах.

«Специальные машины, механизмы и дорожные рабочие срезают асфальт на поврежденных участках, зачищают углубления, подгрунтовывают и заново укладывают асфальтобетонную смесь», — описали деятельность своих подрядчиков в Службе.

Там пояснили, почему вернулись к практике ямочного ремонта, от которого годами обещают отказаться.

«В условиях отсутствия финансирования это единственный выход, чтобы улучшить состояние дорожного полотна и обеспечить нормальный проезд там, где покрытие было существенно повреждено из-за зимних колебаний температуры и длительного отсутствия капитальных ремонтов. В первую очередь речь идет об обеспечении логистики для усиления обороноспособности Украины, эвакуационных маршрутах, путях международного, национального и регионального значения», — отметили дорожники.

Читайте также: В Харьковской области начали ремонтировать дороги: где идут работы

Сейчас, по их данным, ремонты идут на трассах M-03 Киев – Харьков – Должанский и М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 11:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине начали ремонтировать дороги. Погода способствует, заявили в пресс-службе Службы восстановления и развития инфраструктуры".