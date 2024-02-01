«Это единственный выход» — дорожники о ямочных ремонтах на Харьковщине
На Харьковщине начали ремонтировать дороги. Погода способствует, заявили в пресс-службе Службы восстановления и развития инфраструктуры.
Сейчас на трассах региона проводят аварийный (ямочный) ремонт. Бригады работают на нескольких дорогах.
«Специальные машины, механизмы и дорожные рабочие срезают асфальт на поврежденных участках, зачищают углубления, подгрунтовывают и заново укладывают асфальтобетонную смесь», — описали деятельность своих подрядчиков в Службе.
Там пояснили, почему вернулись к практике ямочного ремонта, от которого годами обещают отказаться.
«В условиях отсутствия финансирования это единственный выход, чтобы улучшить состояние дорожного полотна и обеспечить нормальный проезд там, где покрытие было существенно повреждено из-за зимних колебаний температуры и длительного отсутствия капитальных ремонтов. В первую очередь речь идет об обеспечении логистики для усиления обороноспособности Украины, эвакуационных маршрутах, путях международного, национального и регионального значения», — отметили дорожники.
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Сейчас, по их данным, ремонты идут на трассах M-03 Киев – Харьков – Должанский и М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, новости Харькова, ремонт, Служба восстановления и развития инфраструктуры;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 11:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине начали ремонтировать дороги. Погода способствует, заявили в пресс-службе Службы восстановления и развития инфраструктуры".