«Это единственный выход» — дорожники о ямочных ремонтах на Харьковщине

На Харьковщине начали ремонтировать дороги. Погода способствует, заявили в пресс-службе Службы восстановления и развития инфраструктуры.

Сейчас на трассах региона проводят аварийный (ямочный) ремонт. Бригады работают на нескольких дорогах.

«Специальные машины, механизмы и дорожные рабочие срезают асфальт на поврежденных участках, зачищают углубления, подгрунтовывают и заново укладывают асфальтобетонную смесь», — описали деятельность своих подрядчиков в Службе.

Там пояснили, почему вернулись к практике ямочного ремонта, от которого годами обещают отказаться.

«В условиях отсутствия финансирования это единственный выход, чтобы улучшить состояние дорожного полотна и обеспечить нормальный проезд там, где покрытие было существенно повреждено из-за зимних колебаний температуры и длительного отсутствия капитальных ремонтов. В первую очередь речь идет об обеспечении логистики для усиления обороноспособности Украины, эвакуационных маршрутах, путях международного, национального и регионального значения», — отметили дорожники.

Сейчас, по их данным, ремонты идут на трассах M-03 Киев – Харьков – Должанский и М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.