В Харьковской области начали ремонтировать дороги: где идут работы

В Харьковской области уже проводят аварийные ремонты на дорогах — ямы «латают» на двух трассах.

«Используя благоприятные погодные условия, подрядные организации Службы восстановления проводят работы по ликвидации выбоин, вызванных резким колебанием температур. Сразу несколько бригад сейчас работают на трассе M-03 Киев – Харьков – Довжанский (рядом с поворотом на Люботин и вблизи с. Коротич), а также на трассе M-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр. Движение автотранспорта на время проведения ремонтных работ осуществляется по одной полосе», — сообщила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Сейчас дорожники работают холодной асфальтобетонной смесью, которая подходит для работы при минусовых температурах, отметили в Службе.

«Сейчас содержание (автомобильных дорог — Ред.) происходит исключительно аварийными мерами, ведь в условиях полномасштабного вторжения все капитальные ремонты дорог государственного значения были приостановлены из-за невозможности финансирования. Следовательно, наибольшее внимание уделяется главным логистическим маршрутам, обеспечивающим обороноспособность страны и эвакуацию, а также трассам с наибольшей интенсивностью движения», — пояснили дорожники.

Получить актуальную информацию о состоянии проезда можно по телефону «горячей» линии: (095) 568-38-77.