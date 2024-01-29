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В Харьковской области начали ремонтировать дороги: где идут работы

Общество 14:40   29.01.2024
Оксана Горун
В Харьковской области начали ремонтировать дороги: где идут работы Фото: пресс-служба СВиРИ в Харьковской области

В Харьковской области уже проводят аварийные ремонты на дорогах — ямы «латают» на двух трассах.

«Используя благоприятные погодные условия, подрядные организации Службы восстановления проводят работы по ликвидации выбоин, вызванных резким колебанием температур. Сразу несколько бригад сейчас работают на трассе M-03 Киев – Харьков – Довжанский (рядом с поворотом на Люботин и вблизи с. Коротич), а также на трассе M-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр. Движение автотранспорта на время проведения ремонтных работ осуществляется по одной полосе», — сообщила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Ямочный ремонт на дорогах в Харьковской области
Фото: пресс-служба СВиРИ в Харьковской области

Сейчас дорожники работают холодной асфальтобетонной смесью, которая подходит для работы при минусовых температурах, отметили в Службе.

«Сейчас содержание (автомобильных дорог — Ред.) происходит исключительно аварийными мерами, ведь в условиях полномасштабного вторжения все капитальные ремонты дорог государственного значения были приостановлены из-за невозможности финансирования. Следовательно, наибольшее внимание уделяется главным логистическим маршрутам, обеспечивающим обороноспособность страны и эвакуацию, а также трассам с наибольшей интенсивностью движения», — пояснили дорожники.

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Получить актуальную информацию о состоянии проезда можно по телефону «горячей» линии: (095) 568-38-77.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 14:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области уже проводят аварийные ремонты на дорогах — ямы «латают» на двух трассах".