На Харківщині почали ремонтувати дороги: де йдуть роботи

На Харківщині вже проводять аварійні ремонти на дорогах – ями “латають” на двох трасах.

“Користуючись сприятливими погодними умовами, підрядні організації Служби відновлення проводять роботи з ліквідації вибоїн, спричинених різким коливанням температур. Відразу по декілька бригад зараз працюють на трасі M-03 Київ – Харків – Довжанський, поруч із поворотом на Люботин, та поблизу с. Коротич, а також на трасі M-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро. Рух автотранспорту на час проведення ремонтних робіт здійснюється по одній смузі”, – повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Наразі шляховики працюють холодною асфальтобетонною сумішшю, яка підходить для роботи за мінусових температур, зазначили в Службі.

“Наразі утримання відбувається виключно аварійними заходами, адже в умовах повномасштабного вторгнення всі капітальні ремонти доріг державного значення було призупинено через неможливість фінансування. Відтак найбільша увага приділяється головним логістичним маршрутам, що забезпечують обороноздатність країни та евакуацію, а також трасам із найбільшою інтенсивністю руху”, – пояснили шляховики.

Отримати актуальну інформацію про стан проїзду можна за телефоном “гарячої” лінії: (095) 568-38-77.