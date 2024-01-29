На Харківщині почали ремонтувати дороги: де йдуть роботи
На Харківщині вже проводять аварійні ремонти на дорогах – ями “латають” на двох трасах.
“Користуючись сприятливими погодними умовами, підрядні організації Служби відновлення проводять роботи з ліквідації вибоїн, спричинених різким коливанням температур. Відразу по декілька бригад зараз працюють на трасі M-03 Київ – Харків – Довжанський, поруч із поворотом на Люботин, та поблизу с. Коротич, а також на трасі M-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро. Рух автотранспорту на час проведення ремонтних робіт здійснюється по одній смузі”, – повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
Наразі шляховики працюють холодною асфальтобетонною сумішшю, яка підходить для роботи за мінусових температур, зазначили в Службі.
“Наразі утримання відбувається виключно аварійними заходами, адже в умовах повномасштабного вторгнення всі капітальні ремонти доріг державного значення було призупинено через неможливість фінансування. Відтак найбільша увага приділяється головним логістичним маршрутам, що забезпечують обороноздатність країни та евакуацію, а також трасам із найбільшою інтенсивністю руху”, – пояснили шляховики.
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Отримати актуальну інформацію про стан проїзду можна за телефоном “гарячої” лінії: (095) 568-38-77.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, новини Харкова, ремонт, Служба восстановления и развития инфраструктуры;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 14:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вже проводять аварійні ремонти на дорогах – ями “латають” на двох трасах".