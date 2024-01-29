Live
  • Пн 29.01.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.78
  • EUR 41.06

На Харківщині почали ремонтувати дороги: де йдуть роботи

Суспільство 14:40   29.01.2024
Оксана Горун
На Харківщині почали ремонтувати дороги: де йдуть роботи Фото: пресслужба СВіРІ в Харківській області

На Харківщині вже проводять аварійні ремонти на дорогах – ями “латають” на двох трасах.

“Користуючись сприятливими погодними умовами, підрядні організації Служби відновлення проводять роботи з ліквідації вибоїн, спричинених різким коливанням температур. Відразу по декілька бригад зараз працюють на трасі M-03 Київ – Харків – Довжанський, поруч із поворотом на Люботин, та поблизу с. Коротич, а також на трасі M-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро. Рух автотранспорту на час проведення ремонтних робіт здійснюється по одній смузі”, – повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Ямочний ремонт на дорогах в Харківській області
Фото: пресслужба СВіРІ в Харківській області

Наразі шляховики працюють холодною асфальтобетонною сумішшю, яка підходить для роботи за мінусових температур, зазначили в Службі.

“Наразі утримання відбувається виключно аварійними заходами, адже в умовах повномасштабного вторгнення всі капітальні ремонти доріг державного значення було призупинено через неможливість фінансування. Відтак найбільша увага приділяється головним логістичним маршрутам, що забезпечують обороноздатність країни та евакуацію, а також трасам із найбільшою інтенсивністю руху”, – пояснили шляховики.

Читайте також: У Харкові заживили багатоповерхівки, які були без світла з 23 січня

Отримати актуальну інформацію про стан проїзду можна за телефоном “гарячої” лінії: (095) 568-38-77.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 29.01: РФ перекинула сили, розпочався ремонт доріг
Головні новини Харкова 29.01: РФ перекинула сили, розпочався ремонт доріг
29.01.2024, 14:52
На Харківщині почали ремонтувати дороги: де йдуть роботи
На Харківщині почали ремонтувати дороги: де йдуть роботи
29.01.2024, 14:40
У Харкові заживили багатоповерхівки, які були без світла з 23 січня
У Харкові заживили багатоповерхівки, які були без світла з 23 січня
29.01.2024, 14:10
У Харкові досі усувають наслідки ракетних ударів 23.01 (фото)
У Харкові досі усувають наслідки ракетних ударів 23.01 (фото)
29.01.2024, 13:47
Електрика для населення в Україні подорожчає вдвічі – нардеп
Електрика для населення в Україні подорожчає вдвічі – нардеп
29.01.2024, 13:21
У Харкові відзначили 60-річчя творчої діяльності знаменитої балерини
У Харкові відзначили 60-річчя творчої діяльності знаменитої балерини
29.01.2024, 13:04

Новини за темою:

11:33
Туман на Харківщині: синоптики попередили про небезпеку, ситуація на дорогах
14:35
Росіяни вкрали понад 130 одиниць дорожньої техніки на Харківщині
13:02
На дорогах Харківщини можливі ускладнення руху – Синєгубов
13:02
Ожеледиця на Харківщині: ситуація на дорогах та звернення до водіїв
11:05
Що відбувається на дорогах Харківщини: оперативні дані (відео)

Ви читали новину: «На Харківщині почали ремонтувати дороги: де йдуть роботи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 14:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вже проводять аварійні ремонти на дорогах – ями “латають” на двох трасах".