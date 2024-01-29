У Харкові заживили багатоповерхівки, які були без світла з 23 січня

Щоб поновити подачу електрики мешканцям будинків на вул. Академіка Проскури у Харкові після ракетного удару 23.01, енергетикам довелося встановлювати нову трансформаторну підстанцію.

“Зокрема, на місці було встановлено нову КТП (комплексну трансформаторну підстанцію – Ред.). Це дало змогу подати напругу на щитові семи знеструмлених багатоквартирних будинків по вул. Академіка Проскури. Ще в трьох багатоповерхівках внаслідок пошкодження внутрішньобудинкових мереж відсутні умови для підключення електропостачання”, — повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Там зазначили, що система електропостачання в Київському районі постраждала від ракетного удару 23 січня.

Нагадаємо, в Харкові, майже через тиждень після масованих ракетних ударів 23 січня, продовжують прибирати території біля пошкоджених будинків від уламків і вікон, що вилетіли. Загалом було пошкоджено понад 250 будівель. У Київському районі тією чи іншою мірою постраждали 119 житлових будинків.