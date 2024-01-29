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У Харкові заживили багатоповерхівки, які були без світла з 23 січня

Суспільство 14:10   29.01.2024
Оксана Горун
У Харкові заживили багатоповерхівки, які були без світла з 23 січня Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

Щоб поновити подачу електрики мешканцям будинків на вул. Академіка Проскури у Харкові після ракетного удару 23.01, енергетикам довелося встановлювати нову трансформаторну підстанцію.

“Зокрема, на місці було встановлено нову КТП (комплексну трансформаторну підстанцію – Ред.). Це дало змогу подати напругу на щитові семи знеструмлених багатоквартирних будинків по вул. Академіка Проскури. Ще в трьох багатоповерхівках внаслідок пошкодження внутрішньобудинкових мереж відсутні умови для підключення електропостачання”, — повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

відновили електрику після ракетного удару на Проскури у Харкові 2
Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

Там зазначили, що система електропостачання в Київському районі постраждала від ракетного удару 23 січня.

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Нагадаємо, в Харкові, майже через тиждень після масованих ракетних ударів 23 січня, продовжують прибирати території біля пошкоджених будинків від уламків і вікон, що вилетіли. Загалом було пошкоджено понад 250 будівель. У Київському районі тією чи іншою мірою постраждали 119 житлових будинків.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 14:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб поновити подачу електрики мешканцям будинків на вул. Академіка Проскури у Харкові після ракетного удару 23.01, енергетикам довелося встановлювати нову трансформаторну підстанцію".