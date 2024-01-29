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В Харькове запитали многоэтажки, которые были без света с 23 января

Общество 14:10   29.01.2024
Оксана Горун
В Харькове запитали многоэтажки, которые были без света с 23 января Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Чтобы восстановить подачу электричества жителям домов на ул. Академика Проскуры в Харькове после ракетного удара 23.01, пришлось устанавливать новую трансформаторную подстанцию.

«В частности, на месте была установлена новая КТП (комплексная трансформаторная подстанция). Это позволило подать напряжение на щитовые в семи обесточенных многоквартирных домах по ул. Академика Проскуры. Еще в трех многоэтажках в результате повреждения внутридомовых сетей отсутствуют условия для подключения электроснабжения», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

восстановили электричество после ракетного удара на Проскуры в Харькове 2
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Там отметили, что система электроснабжения в Киевском районе пострадала от ракетного удара 23 января.

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Напомним, в Харькове, спустя почти неделю после массированных ракетных ударов 23 января, продолжают убирать территории у поврежденных домов от обломков и вылетевших окон. В целом было повреждено более 250 зданий. В Киевском районе в той или иной степени пострадали 119 жилых домов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 14:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы восстановить подачу электричества жителям домов на ул. Академика Проскуры в Харькове после ракетного удара 23.01, пришлось устанавливать новую трансформаторную подстанцию".