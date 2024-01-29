В Харькове запитали многоэтажки, которые были без света с 23 января

Чтобы восстановить подачу электричества жителям домов на ул. Академика Проскуры в Харькове после ракетного удара 23.01, пришлось устанавливать новую трансформаторную подстанцию.

«В частности, на месте была установлена новая КТП (комплексная трансформаторная подстанция). Это позволило подать напряжение на щитовые в семи обесточенных многоквартирных домах по ул. Академика Проскуры. Еще в трех многоэтажках в результате повреждения внутридомовых сетей отсутствуют условия для подключения электроснабжения», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Там отметили, что система электроснабжения в Киевском районе пострадала от ракетного удара 23 января.

Напомним, в Харькове, спустя почти неделю после массированных ракетных ударов 23 января, продолжают убирать территории у поврежденных домов от обломков и вылетевших окон. В целом было повреждено более 250 зданий. В Киевском районе в той или иной степени пострадали 119 жилых домов.