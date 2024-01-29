В Харькове до сих пор устраняют последствия ракетных ударов 23.01 (фото)

В Харькове, спустя почти неделю после массированных ракетных ударов 23 января, продолжают убирать территории у поврежденных домов от обломков и вылетевших окон.

Фото и видео работ на придомовых территориях в Киевском, Салтовском и Холодногорском районах опубликовало КП «Харьковблагоустройство».

«Известно, что в целом было повреждено более 250 зданий», — сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

Больше всего разрушений — в Киевском районе. Там в разной степени пострадало 119 жилых домов. В Салтовском районе — еще 70.

«Рабочие КП «Харьковблагоустройство» продолжают устранять последствия ракетных ударов и убирают территории от габаритного мусора», — отметили коммунальники.

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Известно об 11 погибших.

Около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Две из них попали в научное учреждение в Киевском районе, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. На улице Пушкинской повреждения получила Национальная академия правовых наук Украины, а также расположенные рядом дома и здания. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, 23 января была одна из самых массированных вражеских атак на город с 2022 года. Всего зафиксировали более 15 ракет типа С-300, Х-22 и «Искандер».