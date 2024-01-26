Live
  • Пт 26.01.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

В Харькове заявили о еще одной жертве российского ракетного удара: погибших 11

Происшествия 09:08   26.01.2024
Оксана Горун
В Харькове заявили о еще одной жертве российского ракетного удара: погибших 11

В Харькове в больнице умерла одна из пострадавших от ракетного удара 23 января.

«Несмотря на усилия медиков, сегодня ночью в больнице скончалась 61-летняя женщина. По состоянию на данный момент количество погибших в результате вражеского ракетного удара по Харькову возросло до 11 человек», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также: Студентка ХАИ, семья спортсмена, пара с таксами: погибшие в Харькове

Напомним,  утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Известно об 11 погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил. Также из-под завалов днем 24 января достали тела супругов. Вместе с ними погибли и две собаки. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62.

Около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Две из них попали в научное учреждение в Киевском районе, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о девяти пострадавших. На улице Пушкинской повреждения получила Национальная академия правовых наук Украины, а также расположенные рядом дома и здания.

По данным Синегубова, 23 января была одна из самых массированных вражеских атак на город с 2022 года. Всего зафиксировали более 15 ракет типа С-300, Х-22 и «Искандер».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 26 января: как прошла ночь, обстрелы, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 26 января: как прошла ночь, обстрелы, сводка Генштаба
26.01.2024, 09:14
Работа в Харькове со льготами: КП объявило о вакансиях
Работа в Харькове со льготами: КП объявило о вакансиях
26.01.2024, 07:51
Бойцы ПВО, защищавшие Харьков 23 января, — WP: “Ничего не можем сделать»
Бойцы ПВО, защищавшие Харьков 23 января, — WP: “Ничего не можем сделать»
25.01.2024, 22:18
По Харьковщине ударили из «Урагана» — Синегубов
По Харьковщине ударили из «Урагана» — Синегубов
26.01.2024, 08:26
Выплаты переселенцам в Украине сократят: не хватает денег — Верещук
Выплаты переселенцам в Украине сократят: не хватает денег — Верещук
26.01.2024, 08:12
Стреляли С-300 по Харькову, а попали в Ил-76 — Свитан выдвинул версию событий
Стреляли С-300 по Харькову, а попали в Ил-76 — Свитан выдвинул версию событий
26.01.2024, 10:18

Новости по теме:

17:26
23 пострадавших из-за утренних обстрелов находятся в больницах Харьковщины
11:42
Поврежденная ударом больница в центре Харькова: экологи оценили ущерб
01:38
Последствия ракетного удара по Харькову показали спасатели (фото)
15:15
Удары по Харькову 2 и 10 января: в больницах остаются 8 раненых
19:30
Детская больница горела в Харькове: маленьких пациентов и мам спасли (фото)

Вы читали новость: «В Харькове заявили о еще одной жертве российского ракетного удара: погибших 11»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 09:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в больнице умерла одна из пострадавших от ракетного удара 23 января".