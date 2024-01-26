В Харькове заявили о еще одной жертве российского ракетного удара: погибших 11
В Харькове в больнице умерла одна из пострадавших от ракетного удара 23 января.
«Несмотря на усилия медиков, сегодня ночью в больнице скончалась 61-летняя женщина. По состоянию на данный момент количество погибших в результате вражеского ракетного удара по Харькову возросло до 11 человек», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Известно об 11 погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил. Также из-под завалов днем 24 января достали тела супругов. Вместе с ними погибли и две собаки. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62.
Около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Две из них попали в научное учреждение в Киевском районе, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о девяти пострадавших. На улице Пушкинской повреждения получила Национальная академия правовых наук Украины, а также расположенные рядом дома и здания.
По данным Синегубова, 23 января была одна из самых массированных вражеских атак на город с 2022 года. Всего зафиксировали более 15 ракет типа С-300, Х-22 и «Искандер».
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 09:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в больнице умерла одна из пострадавших от ракетного удара 23 января".