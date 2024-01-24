Уже 10 погибших в Харькове из-за удара РФ: под завалами нашли тела супругов

Спасатели из-под завалов пятиэтажного дома, в который 23 января попали россияне, деблокируют два тела мужчины и женщины.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что тела обнаружили рядом.

«Вероятно это супруги. Вместе с ними погибли и две собаки – рядом нашли рыжих такс», — добавил Болвинов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что погибшие жили на первом этаже.