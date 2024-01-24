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Уже 10 погибших в Харькове из-за удара РФ: под завалами нашли тела супругов

Происшествия 14:02   24.01.2024
Виктория Яковенко
Уже 10 погибших в Харькове из-за удара РФ: под завалами нашли тела супругов Фото: Олег Синегубов

Спасатели из-под завалов пятиэтажного дома, в который 23 января попали россияне, деблокируют два тела мужчины и женщины.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что тела обнаружили рядом.

«Вероятно это супруги. Вместе с ними погибли и две собаки – рядом нашли рыжих такс», — добавил Болвинов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что погибшие жили на первом этаже.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 14:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели из-под завалов пятиэтажного дома, в который 23 января попали россияне, деблокируют два тела мужчины и женщины.".