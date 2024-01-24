Уже 10 погибших в Харькове из-за удара РФ: под завалами нашли тела супругов
Фото: Олег Синегубов
Спасатели из-под завалов пятиэтажного дома, в который 23 января попали россияне, деблокируют два тела мужчины и женщины.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что тела обнаружили рядом.
«Вероятно это супруги. Вместе с ними погибли и две собаки – рядом нашли рыжих такс», — добавил Болвинов.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что погибшие жили на первом этаже.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: завали, полиция, синєгубов, супруги, телп, удар, Харьков., хова;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 14:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели из-под завалов пятиэтажного дома, в который 23 января попали россияне, деблокируют два тела мужчины и женщины.".