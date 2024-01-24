Вже 10 загиблих у Харкові через удар РФ: під завалами знайшли тіла подружжя

Рятувальники з-під завалів п’ятиповерхового будинку, в який вчора влучили росіяни, деблоковують два тіла чоловіка та жінки.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов зазначив, що тіла знайшли поруч.

«Ймовірно це подружжя. Разом з ними загинули і дві собаки – поруч знайшли рудих такс», – додав Болвінов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що загиблі мешкали на першому поверсі.