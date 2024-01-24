Вже 10 загиблих у Харкові через удар РФ: під завалами знайшли тіла подружжя
Фото: Олег Синєгубов
Рятувальники з-під завалів п’ятиповерхового будинку, в який вчора влучили росіяни, деблоковують два тіла чоловіка та жінки.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов зазначив, що тіла знайшли поруч.
«Ймовірно це подружжя. Разом з ними загинули і дві собаки – поруч знайшли рудих такс», – додав Болвінов.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що загиблі мешкали на першому поверсі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: завали, поліція, синєгубов, супруги, телп, удар, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 14:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники з-під завалів п’ятиповерхового будинку, в який вчора влучили росіяни, деблоковують два тіла чоловіка та жінки.".