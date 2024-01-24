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Вже 10 загиблих у Харкові через удар РФ: під завалами знайшли тіла подружжя

Події 14:02   24.01.2024
Вікторія Яковенко
Вже 10 загиблих у Харкові через удар РФ: під завалами знайшли тіла подружжя Фото: Олег Синєгубов

Рятувальники з-під завалів п’ятиповерхового будинку, в який вчора влучили росіяни, деблоковують два тіла чоловіка та жінки.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов зазначив, що тіла знайшли поруч.

«Ймовірно це подружжя. Разом з ними загинули і дві собаки – поруч знайшли рудих такс», – додав Болвінов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що загиблі мешкали на першому поверсі.

Читайте також: Ракетні удари по Харкову: ще одного загиблого знайшли під завалами будинку

Автор: Вікторія Яковенко
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Вже 10 загиблих у Харкові через удар РФ: під завалами знайшли тіла подружжя
24.01.2024, 14:02

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14:02
Вже 10 загиблих у Харкові через удар РФ: під завалами знайшли тіла подружжя

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 14:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники з-під завалів п’ятиповерхового будинку, в який вчора влучили росіяни, деблоковують два тіла чоловіка та жінки.".