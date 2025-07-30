Подружжя з Харківщини ймовірно заволоділо грошима чоловіка, що втратив сина

Подружжя вкрало з картки гроші у чоловіка, у якого безвісти зник син-військовий, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

На початку січня 2025 року у Берестинському районі подружжя розробило план, щоб обібрати батька військовослужбовця, що зник безвісти на фронті. Потерпілий відкрив рахунок у банку, щоб отримати частину грошового забезпечення сина.

Він довіряв знайомим і передав їм власну банківську картку та повідомив PIN-код. А підозрюваний ще й вказав власний номер телефону як фінансовий, що дозволило контролювати доступ до рахунку.

Лише за два дні — 2 та 3 березня 2025 року — подружжя привласнило понад 160 тис. гривень, що належали потерпілому.

Коли чоловік дізнався, що йому надійшли гроші на рахунок, він вимагав повернути її, але підозрювані відмовилися. Правоохоронці викрили подружжя.

46-річному чоловіку та 37-річній жінці повідомили про підозру. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, вчинене за попередньою змовою групою осіб, привласнення офіційного документа та крадіжку в умовах воєнного стану.