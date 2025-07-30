Live
  • Ср 30.07.2025
  • Харьков  +33°С
  • USD 41.79
  • EUR 48.22

Супруги с Харьковщины вероятно завладели деньгами мужчины, потерявшего сына

Происшествия 18:50   30.07.2025
Оксана Якушко
Супруги с Харьковщины вероятно завладели деньгами мужчины, потерявшего сына

Супруги украли с карточки деньги у мужчины, у которого без вести пропал сын-военный, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В начале января 2025 года в Берестинском районе супруги разработали план, как обобрать отца военнослужащего, пропавшего без вести на фронте. Потерпевший открыл счет в банке, чтобы получить часть денежного довольствия сына.

Он доверял знакомым и передал им собственную банковскую карту и сообщил PIN-код. А подозреваемый еще указал собственный номер телефона как финансовый, что позволило контролировать доступ к счету.

Только за два дня — 2 и 3 марта 2025 года — супруги присвоили более 160 тыс. гривен, принадлежавших потерпевшему.
Когда мужчина узнал, что ему поступили деньги на счет, он потребовал вернуть карточку, но подозреваемые отказались. Правоохранители разоблачили супругов.

46-летнему мужчине и 37-летней женщине сообщили о подозрении. Им инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационной системы, совершенное по предварительному сговору группой лиц, присвоение официального документа и кражу в условиях военного положения.

Читайте также: «Прилет» под Харьковом: горели продукты, тушил пожарный поезд (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 30 июля: взрывы в Васищево, погибший, ночной налет
Новости Харькова — главное 30 июля: взрывы в Васищево, погибший, ночной налет
30.07.2025, 18:33
Шквалы возвращаются. Прогноз погоды на 30 июля в Харькове и области
Шквалы возвращаются. Прогноз погоды на 30 июля в Харькове и области
29.07.2025, 20:56
«Это были две ракеты С-400» — Болвинов об ударе РФ по складам под Харьковом
«Это были две ракеты С-400» — Болвинов об ударе РФ по складам под Харьковом
30.07.2025, 18:31
«Прилет» под Харьковом: горели продукты, тушил пожарный поезд (видео)
«Прилет» под Харьковом: горели продукты, тушил пожарный поезд (видео)
30.07.2025, 16:00
Взрывы в пригороде Харькова: есть погибший и раненые, на месте пожар (фото)
Взрывы в пригороде Харькова: есть погибший и раненые, на месте пожар (фото)
30.07.2025, 15:23
Сегодня 30 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 июля: какой праздник и день в истории
30.07.2025, 06:00

Новости по теме:

17:57
Будут судить харьковчанина, который выманивал деньги у людей на эвакуацию
18:12
В Харькове осудят банду мошенников, опустошивших банковские карты 20 человек
17:25
Отбирали украшения и деньги. Трое мужчин грабили пожилых женщин на Харьковщине
17:35
1 миллион гривен украл харьковчанин у своей девушки и вложил их в криптобизнес
18:16
Обманул 15 человек. Вещи из зоны боевых действий обещал вывезти харьковчанин

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Супруги с Харьковщины вероятно завладели деньгами мужчины, потерявшего сына»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 18:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Супруги украли с карточки деньги у мужчины, у которого без вести пропал сын-военный, сообщает Харьковская областная прокуратура.".