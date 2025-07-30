Супруги с Харьковщины вероятно завладели деньгами мужчины, потерявшего сына
Супруги украли с карточки деньги у мужчины, у которого без вести пропал сын-военный, сообщает Харьковская областная прокуратура.
В начале января 2025 года в Берестинском районе супруги разработали план, как обобрать отца военнослужащего, пропавшего без вести на фронте. Потерпевший открыл счет в банке, чтобы получить часть денежного довольствия сына.
Он доверял знакомым и передал им собственную банковскую карту и сообщил PIN-код. А подозреваемый еще указал собственный номер телефона как финансовый, что позволило контролировать доступ к счету.
Только за два дня — 2 и 3 марта 2025 года — супруги присвоили более 160 тыс. гривен, принадлежавших потерпевшему.
Когда мужчина узнал, что ему поступили деньги на счет, он потребовал вернуть карточку, но подозреваемые отказались. Правоохранители разоблачили супругов.
46-летнему мужчине и 37-летней женщине сообщили о подозрении. Им инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационной системы, совершенное по предварительному сговору группой лиц, присвоение официального документа и кражу в условиях военного положения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: банковская карточка, гроші, деньги, супруги, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 18:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Супруги украли с карточки деньги у мужчины, у которого без вести пропал сын-военный, сообщает Харьковская областная прокуратура.".