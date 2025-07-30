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«Прилет» под Харьковом: горели продукты, тушил пожарный поезд (видео)

Происшествия 16:00   30.07.2025
Оксана Горун
«Прилет» под Харьковом: горели продукты, тушил пожарный поезд (видео) Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях удара по селу Васищево под Харьковом. Армия РФ нанесла его около 12 дня 30 июля. На месте погиб человек, четверо пострадали.

Дополнено в 16:00. Начальник ХОВА уточнил возраст пострадавших в Васищево.

«В результате российского обстрела погиб 63-летний мужчина. Госпитализировали трех пострадавших: мужчин 65 и 74 лет и 47-летнюю женщину — у всех диагностированы взрывные ранения, состояние среднее. На месте оказали помощь 64-летнему мужчине. Также на месте получили медицинскую помощь два сотрудника ГСЧС, которые пострадали во время гашения пожара», —  написал Синегубов.

15:54. «Был нанесен удар по территории гражданского предприятия общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Горели складские здания площадью около 20 тысяч кв. м. Сотрудники ГСЧС локализовали пожар. Это легковоспламеняющиеся конструкции, внутри — товары исключительно гражданского назначения, в частности продукты питания. Поэтому огонь довольно стремительно распространялся. Во время тушения пострадали два сотрудника ГСЧС: у одного — отравление угарным газом и тепловой удар, другой получил ожоги. В общей сложности на месте работает более 100 пожарных, около 50 единиц техники, также привлекли пожарный поезд», — проинформировал Синегубов на месте «прилета».

Тип оружия, которыми били россияне, еще устанавливают.

Видео: пресс-служба ХОВА

Кадры с места «прилета» также опубликовала Харьковская областная прокуратура.

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Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях удара по селу Васищево под Харьковом. Армия РФ нанесла его около 12 дня 30 июля. На месте погиб человек, четверо пострадали".