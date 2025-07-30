Взрывы в пригороде Харькова: есть пострадавшие, на месте пожар (видео)

Враг нанес удар по территории Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Взрывы были в Васищево.

«В результате российского обстрела в с. Васищево вспыхнул пожар. Сейчас известно о трех пострадавших. Тип оружия и другие детали уточняются. На месте работают все экстренные службы», — написал начальник ХОВА.

Харьковские Telegram-каналы уже публикуют видео огромного столба дыма, который поднимается в пригороде Харькова.

Напомним, в Харькове около 12:00 30 июля в некоторых районах слышали не менее двух взрывов. При этом воздушной тревоги в городе не было, отбой дали еще в 11:01. В области отбой прозвучал уже после взрывов — в 12:06. О громких звуках сообщили жители пригородов — в частности, района поселка Васищево. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что взрыв был за пределами города.