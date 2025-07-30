Взрывы в пригороде Харькова: есть пострадавшие, на месте пожар (видео)
Враг нанес удар по территории Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Взрывы были в Васищево.
«В результате российского обстрела в с. Васищево вспыхнул пожар. Сейчас известно о трех пострадавших. Тип оружия и другие детали уточняются. На месте работают все экстренные службы», — написал начальник ХОВА.
Харьковские Telegram-каналы уже публикуют видео огромного столба дыма, который поднимается в пригороде Харькова.
Читайте также: Выбиты более полусотни окон: коммунальщики устраняют последствия ударов
Напомним, в Харькове около 12:00 30 июля в некоторых районах слышали не менее двух взрывов. При этом воздушной тревоги в городе не было, отбой дали еще в 11:01. В области отбой прозвучал уже после взрывов — в 12:06. О громких звуках сообщили жители пригородов — в частности, района поселка Васищево. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что взрыв был за пределами города.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: васищево, взрывы, новости Харькова, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрывы в пригороде Харькова: есть пострадавшие, на месте пожар (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 12:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг нанес удар по территории Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Взрывы были в Васищево".