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Взрывы в пригороде Харькова: есть пострадавшие, на месте пожар (видео)

Происшествия 12:47   30.07.2025
Оксана Горун
Взрывы в пригороде Харькова: есть пострадавшие, на месте пожар (видео) Скриншот

Враг нанес удар по территории Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Взрывы были в Васищево.

 «В результате российского обстрела в с. Васищево вспыхнул пожар. Сейчас известно о трех пострадавших. Тип оружия и другие детали уточняются. На месте работают все экстренные службы», — написал начальник ХОВА.

Харьковские Telegram-каналы уже публикуют видео огромного столба дыма, который поднимается в пригороде Харькова.

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Напомним, в Харькове около 12:00 30 июля в некоторых районах слышали не менее двух взрывов. При этом воздушной тревоги в городе не было, отбой дали еще в 11:01. В области отбой прозвучал уже после взрывов — в 12:06. О громких звуках сообщили жители пригородов — в частности, района поселка Васищево. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что взрыв был за пределами города.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 12:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг нанес удар по территории Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Взрывы были в Васищево".