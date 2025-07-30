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На Харьковщине начался уже седьмой лесной пожар из-за обстрела — ГСЧС

Происшествия 14:44   30.07.2025
Оксана Горун
На Харьковщине начался уже седьмой лесной пожар из-за обстрела — ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировало о пожаре, который возник 30 июля после обстрела в районе села Заречное Старосалтовской громады.

«В результате попадания начался пожар в лесном массиве площадью 1,2 га. К пожаротушению привлечены спасатели ГСЧС, пожарные местной пожарной команды из поселка Вильча и работники лесного хозяйства», — отметили в ГСЧС.

лесной пожар в Старосалтовской громаде 3

Огонь удалось локализировать. Информации о пострадавших нет. В целом на территории области сейчас тушат семь лесных пожаров, вызванных российскими обстрелами.

лесной пожар в Старосалтовской громаде

Начальник ХОВА Олег Синегубов, комментируя ситуацию с обстрелами области в нацмарафоне, остановился на теме лесных пожаров. По его данным, горят и леса, и лесополосы.

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«Они заминированы. Пожары все локализованы, скажем так, угрозы населенным пунктам нет. Однако с этим явлением также боремся», — сказал Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 14:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировало о пожаре, который возник 30 июля после обстрела в районе села Заречное Старосалтовской громады".