На Харьковщине начался уже седьмой лесной пожар из-за обстрела — ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировало о пожаре, который возник 30 июля после обстрела в районе села Заречное Старосалтовской громады.

«В результате попадания начался пожар в лесном массиве площадью 1,2 га. К пожаротушению привлечены спасатели ГСЧС, пожарные местной пожарной команды из поселка Вильча и работники лесного хозяйства», — отметили в ГСЧС.

Огонь удалось локализировать. Информации о пострадавших нет. В целом на территории области сейчас тушат семь лесных пожаров, вызванных российскими обстрелами.

Начальник ХОВА Олег Синегубов, комментируя ситуацию с обстрелами области в нацмарафоне, остановился на теме лесных пожаров. По его данным, горят и леса, и лесополосы.

«Они заминированы. Пожары все локализованы, скажем так, угрозы населенным пунктам нет. Однако с этим явлением также боремся», — сказал Синегубов.