Видим обострение по Великобурлукскому направлению — Синегубов об эвакуации
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что темпы эвакуации на Харьковщине зависят от событий на фронте, а вывезти человека из Купянска — это уже спецоперация.
«По Купянскому направлению и по Боровскому в среднем за сутки мы вывозим от 10 до 50 человек. Темпы эвакуации напрямую зависят от, скажем так, темпов боевых действий и стабильности фронта. Сейчас видим несколько обострение по Великобурлукскому направлению. Это северо-восточное направление нашей территории. Так, конечно, по этому направлению прогнозируем более активную эвакуацию. С этого направления также объявлены населенные пункты, их более 20, имеющие такой статус», — рассказал начальник ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Особо тяжелая ситуация с эвакуацией из Купянска. Туда ограничен заезд, а вражеские FPV-дроны дежурят на земле и в воздухе. Бьют и по гражданским машинам, и по «скорым», ГСЧС и полиции. Так что каждая эвакуация, по оценке Синегубова, «это сама по себе новая спецоперация».
Читайте также: Взрывы в пригороде Харькова: есть пострадавшие, на месте пожар (видео)
Также начальник ХОВА уточнил информацию о последствиях удара по селу Новоплатоновка Боровской громады. Там 29 июля «прилетело» по магазину, где раздавали гуманитарную помощь.
«Там шесть человек, к сожалению, погибли, всего девять получили ранения разной степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, враг обнаруживает такие места скопления людей, хотя там сравнительно было и небольшое количество людей, однако все равно он выбрал для себя это как приоритетную цель. Хотя там явно было, что это исключительно гражданские люди», — прокомментировал Синегубов.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: Боровская громада, великий бурлук, загиблі, новости Харькова, обстрелы, погибшие, синегубов, хова, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Видим обострение по Великобурлукскому направлению — Синегубов об эвакуации»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 13:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что темпы эвакуации на Харьковщине зависят от событий на фронте, а вывезти человека из Купянска — это уже спецоперация".