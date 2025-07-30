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Видим обострение по Великобурлукскому направлению — Синегубов об эвакуации

Общество 13:49   30.07.2025
Оксана Горун
Видим обострение по Великобурлукскому направлению — Синегубов об эвакуации Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что темпы эвакуации на Харьковщине зависят от событий на фронте, а вывезти человека из Купянска — это уже спецоперация.

«По Купянскому направлению и по Боровскому в среднем за сутки мы вывозим от 10 до 50 человек. Темпы эвакуации напрямую зависят от, скажем так, темпов боевых действий и стабильности фронта. Сейчас видим несколько обострение по Великобурлукскому направлению. Это северо-восточное направление нашей территории. Так, конечно, по этому направлению прогнозируем более активную эвакуацию. С этого направления также объявлены населенные пункты, их более 20, имеющие такой статус», — рассказал начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Особо тяжелая ситуация с эвакуацией из Купянска. Туда ограничен заезд, а вражеские FPV-дроны дежурят на земле и в воздухе. Бьют и по гражданским машинам, и по «скорым», ГСЧС и полиции. Так что каждая эвакуация, по оценке Синегубова, «это сама по себе новая спецоперация».

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Также начальник ХОВА уточнил информацию о последствиях удара по селу Новоплатоновка Боровской громады. Там 29 июля «прилетело» по магазину, где раздавали гуманитарную помощь.

«Там шесть человек, к сожалению, погибли, всего девять получили ранения разной степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, враг обнаруживает такие места скопления людей, хотя там сравнительно было и небольшое количество людей, однако все равно он выбрал для себя это как приоритетную цель. Хотя там явно было, что это исключительно гражданские люди», — прокомментировал Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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30.07.2025, 13:49

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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что темпы эвакуации на Харьковщине зависят от событий на фронте, а вывезти человека из Купянска — это уже спецоперация".