Бачимо загострення по Великобурлуцькому напрямку – Синєгубов про евакуацію
Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що темпи евакуації на Харківщині залежать від подій на фронті, а вивезти людину з Куп’янська – це вже спецоперація.
“По Куп’янському напрямку та по Борівському в середньому за добу ми вивозимо від 10 до 50 людей. Темпи евакуації напряму залежать від, скажімо так, темпів бойових дій і стабільності фронту. Зараз бачимо дещо загострення по Великобурлуцькому напрямку. Це північно-східний напрямок нашої території. То, звісно, з цього напрямку прогнозуємо, скажімо так, більш активну евакуацію. З цього напрямку так само оголошені населені пункти, їх понад 20, які мають такий статус”, – розповів начальник ХОВА.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Особливо тяжка ситуація з евакуацією з Куп’янська. Туди обмежений заїзд, а ворожі FPV-дрони чатують на землі та в повітрі. Б’ють і по цивільних машинах, і по “швидких”, ДСНС та поліції. Отже, кожна евакуація, за оцінкою Синєгубова, “це як така нова спецоперація”.
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Також начальник ХОВА уточнив інформацію про наслідки удару по селу Новоплатонівка Борівської громади. Там 29 липня “прилетіло” по магазину, де роздавали гуманітарну допомогу.
“Там шість людей, на жаль, загинули. Дев’ять отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім надається необхідна медична допомога. На жаль, ворог виявляє ось такі місця скупчення людей, хоча там, відповідно, порівняно була й невелика кількість людей, однак все одно він обрав для себе це як пріоритетну ціль. Хоча там явно було, що це виключно цивільні люди”, – прокоментував Синєгубов.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: Боровская громада, великий бурлук, евакуація, загиблі, новини Харкова, обстріли, сінєгубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 13:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що темпи евакуації на Харківщині залежать від подій на фронті, а вивезти людину з Куп’янська – це вже спецоперація".