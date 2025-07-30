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На Харківщині розпочалася вже сьома лісова пожежа через обстріл – ДСНС

Події 14:44   30.07.2025
Оксана Горун
На Харківщині розпочалася вже сьома лісова пожежа через обстріл – ДСНС

ГУ ДСНС України в Харківській області поінформувало про пожежу, яка виникла 30 липня після обстрілу в районі села Зарічне Старосалтівської громади.

Внаслідок влучання зайнялась пожежа у лісовому масиві площею 1,2 га. До пожежогасіння залучені рятувальники ДСНС, вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча та працівники лісового господарства“, – зазначили в ДСНС.

лісова пожежа у Старосалтівській громаді 3

Вогонь удалося локалізувати. Інформації щодо постраждалих немає. Загалом на території області зараз гасять сім лісових пожеж, що спричинені російськими обстрілами.

лісова пожежа у Старосалтівській громаді

Начальник ХОВА Олег Синєгубов, коментуючи ситуацію з обстрілами області в нацмарафоні, зупинився на темі лісових пожеж. За його даними, горять і ліси, й лісосмуги.

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“Вони заміновані. Пожежі всі локалізовані, скажімо так, загрози населеним пунктам немає. Однак із цим явищем також боремося”, – сказав Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області поінформувало про пожежу, яка виникла 30 липня після обстрілу в районі села Зарічне Старосалтівської громади".