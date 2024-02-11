США повинні допомагати Україні, щоб не було злочинів, як у Харкові – Брінк

США повинні підтримувати Україну, щоб зупинити злочини військових РФ, подібні до ударів БпЛА по Немишлянському району Харкова ввечері 9 лютого, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Наші серця разом з Харковом, містом, яке дуже постраждало від нападів Росії. Протягом вихідних загинули сім осіб, зокрема сім’я з трьома дітьми. Ось чому ми повинні підтримувати Україну, потрібно зупинити такі жахливі злочини“, – цитують Брінк у телеграм-каналі посольства США в Україні.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.