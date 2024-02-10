РФ атакувала Харків трьома БпЛА: загинули сім’я і літнє подружжя (фото, відео)
У Харківській обласній прокуратурі з’ясували, що армія РФ завдала ударів трьома безпілотниками по Немишлянському району 9 лютого близько 22:50.
«Знищено обʼєкт критичної інфраструктури, відбувся виток дизельного палива, через що спалахнули масштабні пожежі у приватному житловому секторі. Повністю згоріли 15 житлових будинків», – зазначили правоохоронці.
Загинули 7 людей. В одному з приватних будинків виявляли тіла родини: чоловіка, дружини та трьох дітей: хлопчиків віком 7 місяців, 4 та 7 років.
Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що тіло чоловіка знайшли в коридорі, а мама разом з дітьми намагалася врятуватися в ванній. Наразі тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика.
В іншому будинку загинуло подружжя: чоловік 66 років та його 65-річна дружина.
Поранення отримали троє людей: 45-річний чоловік та двоє жінок 61 та 39 років. Понад 50 осіб вдалось врятувати. Попередньо встановлено, що окупанти запустили БпЛА з Бєлгородської області.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що рятувальники продовжують гасити пожежу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі з’ясували, що армія РФ завдала ударів трьома безпілотниками по Немишлянському району 9 лютого близько 22:50.".