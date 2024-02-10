«Вигоріла половина вулиці» – Терехов про удари «шахедів» по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки атаки «шахедів» по Харкову ввечері 9 лютого.

«Семеро загиблих, серед яких троє дітей: одне немовля, дитина 4-х та 7-ми років. Маємо інформацію про трьох поранених. 15 приватних будинків згоріли повністю. Загалом вигоріло майже половина вулиці», – зазначив Терехов.

Він також повідомив, що місто готове надати житло усім, хто через удар РФ опинився без даху над головою.

«Також постраждалим надається уся необхідна допомога. На місці удару працюють усі відповідні комунальні служби – розбирають завали на згарищі», – додав мер.

Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по Немишлянському району Харкова та кафе у селищі Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що «шахеди» поцілили в АЗС, внаслідок чого загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков близько 02:00: врятовано 4 особи, 50 евакуйовано. У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що з опіками 1-2 ступеня ушпиталили 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом. Станом на 07:00 відомо про 7 загиблих, серед них – троє дітей: 7, 4 років та дитина близько 6 місяців.