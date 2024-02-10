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Атака «шахедів» на Харків: серед жертв троє дітей – Синєгубов (фото)

Суспільство 07:00   10.02.2024
Вікторія Яковенко
Атака «шахедів» на Харків: серед жертв троє дітей – Синєгубов (фото) Фото: Олег Синєгубов

Уже сім загиблих внаслідок ударів ворожих БпЛА по Харкову, серед них – троє дітей, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

«На жаль, кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи. Серед них троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців», – написав Синєгубов.

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Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по Немишлянському району Харкова та кафе у селищі Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що «шахеди» поцілили в АЗС, внаслідок чого загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков близько 02:00: врятовано 4 особи, 50 евакуйовано. У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що з опіками 1-2 ступеня ушпиталили 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 07:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже сім загиблих внаслідок ударів ворожих БпЛА по Харкову, серед них – троє дітей, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".