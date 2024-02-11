День жалоби за загиблими в Харкові: названо імена всіх семи жертв атаки БпЛА
11 лютого у Харкові оголошено днем жалоби за жертвами атаки дронів на Харків 9 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов назвав імена семи загиблих.
У родині Путяніних було троє дітей – усі вони загинули:
▪️ Путятіна Ольга. 35 років.
▪️ Путятін Григорій. 38 років.
▪️ Путятін Олексій. 7 років.
▪️ Путятін Михайло. 4 роки.
▪️ Путятін Павло. 10 місяців.
Ольга Путятіна була прокуроркою Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури, працювала в органах прокуратури з червня 2012 року. Жінка перебувала у декретній відпустці. Через пожежу вона, її чоловік та троє синів виявилися заручниками свого будинку, повідомляли у Харківській облпрокуратурі.
Фото: Харківська обласна прокуратура
В іншому домі загинуло подружжя:
▪️ Манойло Світлана. 65 років.
▪️ Манойло Анатолій. 66 років.
Нагадаємо, увечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів у Немишлянському районі. У результаті повністю згоріли 15 приватних будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: день траура, дрони, загиблі, синєгубов, траур, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 09:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 лютого у Харкові оголошено днем жалоби за жертвами атаки дронів на Харків 9 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов назвав імена семи загиблих.".