Через удари «шахедів» по Харкову загинули прокурорка, її чоловік і діти (фото)
У Харківській обласній прокуратурі опублікували фото загиблої родини внаслідок ударів ворожих БпЛА по Харкову ввечері 9 лютого.
Жертви РФ – прокурорка Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Путятіна Ольга Сергіївна, її чоловік та троє їх синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців.
«Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Ользі Сергіївні було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці. Весь колектив органів прокуратури висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль та схиляємо голови в глибокій скорботі», – розповіли правоохоронці.
Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів в Немишлянському районі Харкова та селищу Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков: 50 людей було евакуйовано. Відомо про 7 загиблих, серед них – троє дітей. Поранення отримали троє людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 17:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі опублікували фото загиблої родини внаслідок ударів ворожих БпЛА по Харкову ввечері 9 лютого.".