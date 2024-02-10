«Горів» не тільки Харків: у Великому Бурлуці сталися пожежі через удари БпЛА

9 лютого близько 23:20 армія РФ «шахедами» вдарила по селищу Великий Бурлук, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Горіло приміщення на першому та другому поверсі. Без постраждалих. Також пошкоджена будівля недіючого медзакладу. Горіли будівлі моргу та хірургічного відділення», – зазначив Синєгубов.

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що загальна площа пожежі склала 180 кв.м. Вогонь повністю загасили о 01:45.

Голова ХОВА також зазначив, що загалом артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини.