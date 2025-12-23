На Харківщині горів будинок через удар БпЛА (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Сьогодні, 23 грудня, близько 8:30 два FPV-дрони вдарили по селу Івано-Шийчине Богодухівського району, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Внаслідок удару сталася пожежа в будинку. У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що дім був порожній, тому обійшлося без постраждалих.
Площа загоряння склала 40 м кв. Пожежу вже загасили.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, у ніч проти 23 грудня армія РФ масовано вдарила по Україні. Спершу, вже традиційно, росіяни атакували переважно безпілотниками. Вже під ранок над регіонами почали літати ракети. Під атакою опинилися міста у різних частинах України, у більшості регіонів також працювала ППО. Детальніше про атаку – тут.
