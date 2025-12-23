На Харьковщине горел дом из-за удара БпЛА (фото)

Сегодня, 23 декабря, около 8:30 два FPV-дрона ударили по селу Ивано-Шийчино Богодуховского района, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В результате удара произошел пожар в доме. В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что дом был пустым, поэтому обошлось без пострадавших.

Площадь возгорания составила 40 м кв. Пожар уже потушили.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, в ночь на 23 декабря армия РФ массированно ударила по Украине. Сначала уже традиционно россияне атаковали преимущественно беспилотниками. Уже под утро над регионами начали летать ракеты. Под атакой оказались города в разных частях Украины, в большинстве регионов также работала ПВО. Подробнее об атаке – здесь.