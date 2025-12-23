Live

Массированный обстрел Украины сегодня – все, что известно об ударах

Происшествия 09:59   23.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Угроза для разных городов Украины возникла еще в ночь на 23 декабря. Тогда россияне атаковали преимущественно беспилотниками. Уже под утро над регионами начали летать ракеты, информировали в Воздушных силах ВСУ. 

Под атакой оказались города в разных частях Украины, в большинстве регионах также работала ПВО. Так по информации главы Житомирской ОВА Виталя Бунечко, россияне бьют по области уже вторые сутки подряд. В этот раз зафиксировали «прилеты» крылатых ракет и беспилотников.

«Повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия, магазин. Сейчас известно о шести пострадавших, из них двое детей. Один ребенок и один взрослый госпитализированы и получают помощь в медицинских учреждениях области», – писал Бунечко.

Вскоре стало известно, что ребенок 2001 года рождения, которого госпитализировали с ранениями, умер в больнице.

Оккупанты били и по Ровенской области. В результате атак повреждена многоэтажка, хозпостройка и авто. Обошлось без пострадавших, уточнил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

В Хмельницкой области после ударов начались проблемы с электроснабжением. Также под обстрелами погиб мирный житель 1953 года рождения. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Частично пропадает свет в Тернополе и Одессе. Этой ночью россияне били преимущественно по югу Одесской области, отметил глава ОВА Олег Кипер.

Обстрел Украины 23 декабря 2025

Там враг бил по энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуре.

«В результате ударов в одном из районов повреждены гражданский сухогруз и складское помещение. Загорелась крыша в двухэтажном жилом доме и поврежден гараж. Пожары оперативно ликвидированы спасателями. В другом районе в результате удара повреждены окна и крыши в 122 частных домах и остекление еще в трех многоэтажных. Повреждено пустое складское помещение», – написал Кипер.

И отметил, что раненых из-за обстрелов нет.

Обстрел Украины 23 декабря 2025

Досталось и столице. По информации мэра Виталия Кличко, «прилетело» по Святошинскому району – повреждена многоэтажка. Тогда как глава КГВА отметил, что количество раненых возросло до пяти. Среди них – 16-летний.

Обстрел Украины 23 декабря 2025

Автор: Николь Костенко-Лагутина
