Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике (дополнено)
Массированный обстрел начался после 4:00. Тогда, по информации Воздушных сил Украины, враг запустил баллистику из Крыма.
Дополнено в 08:32. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич проинформировал, что россияне ударили по Добротворской ТЭС во Львовской области.
«Во Львове вводят почасовые отключения электроэнергии. В отдельных районах свет уже выключали – графики отключений уже обнародованы», – уточнил Зинкевич.
07:49. После 04:00 на Украину начали лететь скоростные цели. Баллистика направилась в сторону Запорожья и Днепра – вскоре в регионах начали звучать взрывы. Утром начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате обстрелов пострадали 11 людей, среди них – шестеро детей. Ранения получили трое мальчиков и три девочки, возрастом от трех до шести лет.
Также известно, что враг повредил пять многоэтажек и несколько частных домов. Известно, что по Запорожью ударили не меньше 20 БпЛА и восемь ракет.
«Разрушены несколько этажей общежития. Предварительно под завалами может находиться один человек. Спасательная операция продолжается», – написал Федоров.
Кроме того, взрывы раздавались в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
«Высокая угроза для Прикарпатья! Враг продолжает атаковать область!», – писала утром начальница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Известно, что основными целями врага вновь стала энергетическая инфраструктура Украины.
