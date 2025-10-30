Live
Масований обстріл України сьогодні: РФ била по енергетиці (доповнено)

Події 08:32   30.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Масований обстріл почався після 4:00. Тоді, за інформацією Повітряних сил України, ворог запустив балістику із Криму. 

Доповнено о 08:32. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич поінформував, що росіяни вдарили по Добротворській ТЕС у Львівській області.

“У Львові запроваджують погодинні відключення електроенергії. В окремих районах світло вже вимикали — графіки відключень уже оприлюднені”, – уточнив Зінкевич.

07:53. Після цього на Україну почали летіти швидкісні цілі. Балістика полетіла в сторону Запоріжжя та Дніпра – незабаром у регіонах почали лунати вибухи. Вранці начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 11 людей, серед них – шестеро дітей. Поранення отримали троє хлопчиків та три дівчинки віком від трьох до шести років.

Обстріл Запоріжжя 30 жовтня

Також відомо, що ворог пошкодив п’ять багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Наразі встановили, що по Запоріжжю вдарили не менше 20 БпЛА та вісім ракет.

Зруйновані кілька поверхів гуртожитку. Попередньо, під завалами може перебувати одна людина. Рятувальна операція триває“, – написав Федоров.

Крім того, вибухи лунали у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

“Висока загроза для Прикарпаття! Ворог продовжує атакувати область!”, – писала вранці начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Відомо, що основною ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура України.

Читайте також: Через масований обстріл України затримуються потяги

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
