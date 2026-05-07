Вночі у Київському районі горів житловий будинок (відео)

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що вночі 7 травня в Харкові спалахнув приватний будинок.

Займання виникло в Київському районі. Ліквідувати пожежу вдалося близько опівночі.

“Вогонь охопив дах, перекриття та кімнати будинку на площі близько 200 квадратних метрів. До гасіння були залучені шість відділень ДСНС. На щастя, постраждалих немає”, – додали у ДСНС.

Також у ДСНС поінформували: протягом минулої доби на Харківщині було 29 пожеж, сім із них – почалися внаслідок обстрілів РФ. Вогонь через “прильоти” вирував у Чугуївському та Ізюмському районах області, а також у Новобаварському районі Харкова.