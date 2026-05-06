Синєгубов: у передмісті Харкова через “прильоти” пошкоджені більше сотні домів

Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та 20 населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали 17 людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждали 55-річна жінка і 41-річний чоловік; у сел. Мала Данилівка постраждали жінки 82, 63, 77, 52, 70, 68 років, чоловіки 70, 66, 77, 70 років, 14-річна дівчина і 16-річний хлопець; у с. Лісне Малоданилівської громади зазнали поранень 49- і 73-річні жінки; у сел. Старий Салтів постраждав 51-річний чоловік. Також медики надали допомогу 15-річному хлопцю, який 4 травня постраждав унаслідок обстрілу в Мерефі”, – передає начальник ХОВА.

За добу по Харківщині вдарило:

КАБ;

сім БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

два БпЛА типу «Молния»;

вісім fpv-дронів;

28 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена залізнична інфраструктура, у Богодухівському районі – приватні та багатоквартирні будинки, а також електромережі.

“В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки (с. Чистоводівка, с. Андріївка), господарчу споруду (м. Ізюм); у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Черкаська Лозова), 115 приватних будинків, чотири багатоквартирні будинки, 14 господарчих споруд, вісім гаражів, пʼять автомобілів (сел. Мала Данилівка); автомобіль (с. Руська Лозова); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Печеніги)”, – додав Синєгубов.