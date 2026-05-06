Синєгубов: у передмісті Харкова через “прильоти” пошкоджені більше сотні домів

Події 08:49   06.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та 20 населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали 17 людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків постраждали 55-річна жінка і 41-річний чоловік; у сел. Мала Данилівка постраждали жінки 82, 63, 77, 52, 70, 68 років, чоловіки 70, 66, 77, 70 років, 14-річна дівчина і 16-річний хлопець; у с. Лісне Малоданилівської громади зазнали поранень 49- і 73-річні жінки; у сел. Старий Салтів постраждав 51-річний чоловік. Також медики надали допомогу 15-річному хлопцю, який 4 травня постраждав унаслідок обстрілу в Мерефі”, – передає начальник ХОВА.

За добу по Харківщині вдарило:

  • КАБ;
  • сім БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • два БпЛА типу «Молния»;
  • вісім fpv-дронів;
  • 28 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена залізнична інфраструктура, у Богодухівському районі – приватні та багатоквартирні будинки, а також електромережі.

“В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки (с. Чистоводівка, с. Андріївка), господарчу споруду (м. Ізюм); у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Черкаська Лозова), 115 приватних будинків, чотири багатоквартирні будинки, 14 господарчих споруд, вісім гаражів, пʼять автомобілів (сел. Мала Данилівка); автомобіль (с. Руська Лозова); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Печеніги)”, – додав Синєгубов.

  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 08:49;

