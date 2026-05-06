Сьогодні 6 травня 2026: яке свято та день в історії

6 травня – День піхоти Збройних сил України. У цей день 1104 року король Єрусалиму Балдуїн I розпочав облогу Акри. У 1527-му відбулося пограбування Рима, що суттєво вплинуло на авторитет папства. У 1686-му Гетьманщину остаточно розділили між собою Московія та Річ Посполита. У 1920-му завершився Перший Зимовий похід армії УНР. У 1937-му сталася аварія найбільшого дирижабля світу. У 1994-му відкрили тунель під Ла-Маншем. У 2004-му почали вибухати артилерійські склади в Новобогданівці. У 2022-му Генштаб повідомив про звільнення п’яти сіл у Харківській області. У 2023-му у Великій Британії коронували короля Чарльза III та королеву Каміллу.

Свята та пам’ятні дати 6 травня

6 травня – День піхоти Збройних сил України.

У світі – Міжнародний день без дієт.

Також сьогодні: День розмальовки, Міжнародний день коучингу, День без домашніх завдань (інколи відзначають 6 березня, а не травня).

6 травня в історії

6 травня 1104 року король Єрусалима Балдуїн I розпочав облогу Акри. Єрусалимське королівство було молодою державою, яка утворилася в результаті Першого хрестового походу у 1099 році. І Балдуїн не став першим керівником цієї держави хрестоносців. Першим титул “захисника Гробу Господнього” прийняв один із лідерів походу Готфрід Булонський, брат Балдуїна. Готфрід не називав себе королем. І правив він зовсім недовго – помер через рік після захоплення Єрусалиму. Балдуїн прийняв титул після смерті брата та за часів правління постійно воював, намагаючись розширити володіння та убезпечити столицю від численних ворогів.

Ворогами здебільшого були мусульманські держави регіону та їхні намісники. Активно воювати королю Балдуїну I було непросто: від численного війська, яке вирушило з Європи до Першого хрестового походу, залишилася мала частина. Воєнного флоту в Єрусалимського королівства не було – вони залежали від італійських морських держав і часто покладалися на кораблі паломників. Це дуже ускладнювало як завоювання, так і оборону узбережжя Середземного моря – Леванту. Одним зі стратегічних міст-фортець тут була Акра. Керував нею намісник імперії Фатімідів (мусульманської держави з центром на території сучасного Єгипту).

Марною стала перша спроба облоги Акри навесні 1103 року. Хрестоносцям не вистачило сил і кораблів, щоб оточити місто щільною стіною та змусити капітулювати. Тому Балдуїн I найняв генуезький флот, який прибув до Хайфи навесні 1104 року. Платою, яку зажадали генуезці, була третина добичі після взяття Акри, а також торгові привілеї та поселення в діловому районі міста.

6 травня 1104 року почалася друга облога: армія Балдуїна блокувала місто з суші. А генуезький флот – із моря. Гарнізон Акри спочатку люто бився. Однак надії отримати допомогу з Єгипту було мало, а сили противника переважали. Тому намісник вважав за розумне здатися. Хрестоносці обіцяли жителям безпеку, тим, хто забажає покинути місто, – спокійний вихід із майном. Місто, звісно, мали залишити в цілісності – аж до мечетей. Коли Балдуїн дав усі ці обіцянки, за 20 днів після початку облоги місто здалося. Але слова свого християнські завойовники не дотримали.

“Літописець Альберт Екський повідомляє: “Коли генуезці побачили, як [мусульмани] вийшли з усім своїм домашнім майном і потягли з собою свої скарби, вони були засліплені жадібністю, увірвалися в місто, вбили громадян і розграбували їхнє золото, срібло, пурпурові тканини та інші цінності”. Крім того, “франкський народ [був] охоплений полум’ям жадібності” та взяв участь у розграбуванні, яке, як кажуть, коштувало життя близько 4000 мешканців і захисників Акри. Балдуїн був розлючений проступками генуезців і вирішив покарати їх; однак патріарх Евремар примирив дві сторони, і йому довелося передати їм третину міста”, – цитує історичні джерела англомовна Вікіпедія.

6 травня 1527 року Рим захопила та пограбувала повстала армія імператора Карла V Габсбурга. Докладніше.

6 травня 1686 року Гетьманщину остаточно розділили між собою Московія та Річ Посполита. Цього дня вони уклали договір, названий “Вічний мир”. Докладніше.

6 травня 1920 року завершився Перший зимовий похід Армії УНР. Його історики називають найгероїчнішою сторінкою військового мистецтва періоду Української революції. Докладніше.

6 травня 1937 року в США під час приземлення вибухнув “Титанік серед дирижаблів” – німецький трансатлантичний цепелін LZ 129 “Гінденбург”. У катастрофі загинули 35 людей. Докладніше.

6 травня 1994 року королева Великої Британії Єлизавета II та президент Франції Франсуа Міттеран відкрили тунель між Францією та Великою Британією, що проходить під протокою Ла-Манш. Докладніше.

6 травня 2004 року почали вибухати артилерійські склади у Новобогданівці Запорізької області. Це була перша із трьох (і найпотужніша) серія вибухів на цьому об’єкті. Докладніше.

6 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення п’яти сіл у Харківській області: Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога. Також у зведенні інформували про те, що Сили оборони зайшли до Черкаських Тишків.

6 травня 2023 року у Великій Британії відбулася коронація короля Чарльза III та королеви-консорта Камілли. Докладніше.

Церковне свято 6 травня

6 травня вшановують пам’ять праведного Йова Багатостраждального. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо комарі літають зграями, буде потепління.

Якщо дме південний вітер – літо буде раннім.

Якщо ж день безвітряний, то буде хороший урожай.

Що не можна робити 6 травня

Не можна топтати траву і змахувати з неї росу.

Не можна сваритися та байдикувати.