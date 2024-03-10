Сьогодні 10 березня: яке свято та день в історії

10 березня 1098 року майбутній перший король Єрусалимського королівства Балдуїн I прийняв титул графа Едеси. У 1787-му народився “український Робін Гуд” – ватажок селянського повстанського руху Устим Кармалюк. У 1830-му імам Дагестану Газі-Мухаммад оголосив газават (священну війну) російським окупантам. У 1861-му помер Тарас Шевченко. У 1865-му вперше публічно виконали майбутній Державний Гімн України. У 1905-му Мукденська битва з японським військом завершилася поразкою Росії. У 1913-му народилася Володимира Бандера-Давидюк – сестра Степана Бандери та бранка сталінських таборів. У 1945-му стався найкривавіший авіаналіт в історії – бомбардування збройними силами США столиці Японії Токіо.

Свята та пам’ятні дати 10 березня

10 березня в Україні – День пам’яті Тараса Шевченка (річниця смерті), День Державного гімну України.

У світі: Міжнародний день жінок-суддів, День волинки, День дивовижності, День перуки, День Маріо.

10 березня в історії

10 березня 1098 року майбутній перший король Єрусалимського королівства Болдуїн I прийняв титул графа Едеси.

Попри участь у Першому хрестовому поході та подальші титули, що свідчать про його благочестя, насправді Балдуїн був дуже далеким від ідеалів християнської моралі. Він був третім сином графа Булонського і від народження навіть не сподівався отримати значну спадщину чи титули. Батьки визначили для “молодшенького” кар’єру священника, але це йому явно було не до душі. Тож проголошений папою Урбаном II Перший хрестовий похід для Балдуїна став шансом отримати для себе якщо не королівство, то хоча б графство. У поході брали участь усі три сини графа Булонського. Старший згодом повернувся й успадкував сімейний титул та землю. Середній – Готфрід був одним із найвидатніших керівників походу, дійшов до Єрусалиму та став першим “захисником Гробу Господнього”. А ось Балдуїн звернув з дороги до Єрусалиму, вирішивши, що йому вистачить Едеси. З 200 лицарями та такою самою кількістю піших воїнів графський син з’явився поблизу Едеси. Місцевий правитель – вірменський князь Торос, дізнавшись про наближення хрестоносців, звернувся до Балдуїна, щоб той допоміг відігнати від міста мусульман, які намагалися захопити Едесу. Але “хрестоносець із хрестоносців” Балдуїн не погодився захищати братів по вірі просто так. Він заявив Торосу, що допоможе з обороною міста, якщо стане його законним спадкоємцем та отримає половину всіх доходів Едеси. Оскільки становище було патовим, князь погодився на цю пропозицію. Згодом Балдуїн, вміло інтригуючи, налаштував міське населення проти Тороса. Городяни підтримали хрестоносця як одноосібного правителя. Тороса скинули, але він замкнувся в цитаделі та погоджувався здати її тільки в обмін на своє життя. Балдуїн заприсягся на святих реліквіях, що збереже життя Тороса. Однак, коли той відчинив ворота цитаделі, його схопили та стратили. Саме на цьому тлі брехні та підступності Балдуїн став графом Едеським. Не дивно, що після смерті його брата Готфріда у 1100 році, успадкування Балдуїном титулу “захисника Гробу Господнього” не було популярним серед хрестоносців і особливо духовенства. Але це йому не завадило. За підтримки лотаринзьких лицарів Балдуїн захопив владу у першій державі хрестоносців. На відміну від свого брата, який не бажав “носити королівський вінець там, де Христос носив терновий”, Балдуїн одразу прийняв титул “король Єрусалиму” і коронувався у Віфлеємі.

10 березня 1787 року народився “український Робін Гуд” – ватажок селянського повстанського руху Устим Кармалюк. Детальніше.

10 березня 1830 року імам Дагестану Газі-Мухаммад оголосив газават (священну війну) російським окупантам. Детальніше.

10 березня 1861 року помер Тарас Шевченко.

За час каторги та заслань він мав ревматизм, цингу та малярію. Самопочуття поета відчутно погіршилося з осені 1960 року. Він скаржився на біль у грудях. Останні місяці майже безвихідно просидів у своїй кімнаті, лише зрідка відвідуючи знайомих. Проте працювати продовжував до останнього подиху. В останню добу в Шевченка стався тяжкий напад задишки, його мучили болі в грудях, а в ніч перед смертю хвороба ускладнилася набряком легень. Він помер у результаті паралічу серця о п’ятій годині ранку. А перед смертю записав олівцем на офорті автопортрета 1860 року свій останній вірш “Чи не покинуть нам, небого”.

Поховали поета спочатку на Смоленському цвинтарі в Петербурзі. Згодом друзі Шевченка виклопотали право перепоховати його так, як він заповів – “в Україні милій”. Труну відправили з Петербурга до Москви залізницею, а звідти – кіньми до Києва. Потім прах Шевченка переправили пароплавом “Кременчук” до Канева. І 22 травня поховали там на Чернечій горі, яку нині найчастіше називають Тарасова гора.

10 березня 1865 року вперше публічно виконали майбутній Державний Гімн України – “Ще не вмерла Україна”. Це сталося у Перемишлі, на концерті пам’яті Тараса Шевченка.

10 березня 1905 року Мукденська битва з японським військом завершилася поразкою Росії. Детальніше.

10 березня 1913 року народилася Володимира Бандера-Давидюк – учасниця українського національно-визвольного руху, сестра Степана Бандери.

Жінка відсиділа у радянських концтаборах 10 років – через зв’язки з ОУН і УПА та приналежність до “опальної” родини. Володимиру та її чоловіка Федора Давидюка заарештували 1946 року НКВСівці та засудили до 10 років таборів і 5 років позбавлення прав. Шістьох дітей подружжя відправили до дитбудинку. Федір помер у таборах через три роки після винесення цього вироку. Володимира працювала на кам’яному кар’єрі та цементному заводі. У 1953-му її етапували до Москви, де ще шість місяців допитували в Лефортівській в’язниці. Туди ж доставили старших сестер Марту та Оксану Бандер – від усіх трьох вимагали, щоби вони публічно засудили дії брата Степана. Але жодна з жінок не погодилася. В Україну Володимира змогла повернутися лише 1956 року. Марта Бандера померла в засланні. А Оксана повернулася до України в 1989-му. Володимира Бандера-Давидюк померла 11 липня 2001-го, Оксана – 2008-го.

10 березня 1945 року стався найкривавіший авіаналіт в історії – бомбардування збройними силами США столиці Японії Токіо. Детальніше.

Церковне свято 10 березня

10 березня – Неділя про Страшний суд, або М’ясопусна неділя. Вшановують пам’ять мучеників Кодрата та тих, хто загинув із ним. Кодрата народила християнка, яка переховувалася від релігійних гонінь у III столітті. Вона ховалася в печері в горах. Незабаром після народження дитини жінка померла. Кодрат залишився жити чудом – на нього спустилася хмара, що поїла його солодкою росою. Дитинство та юність Кодрат провів у пустелі, а вже дорослим зустрів християн, які просвітили його, й він прийняв християнство. Кодрат вивчився на лікаря, але багато часу проводив наодинці в горах чи пустелі. Поступово навколо нього зібралася група послідовників. За наказом імператора Деція воєначальник Ясон схопив Кодрата та його послідовників і кинув у в’язницю. Від них вимагали зректися Христа, але ті відмовлялися. Мученики пережили багато тортур, і нарешті їх присудили до усічення мечем.

Народні прикмети

Якщо 10 березня випав сніг, то перед Великоднем тиждень буде дощовим та холодним.

Якщо розкаркалися ворони – літо буде дощовим.

Що не можна робити 10 березня

Не можна ні з ким лаятися та нікого ображати – ні словами, ні діями.

Не можна переїдати м’яса і м’ясних продуктів.

Не можна влаштовувати пишні застілля з алкоголем.