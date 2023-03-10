Сьогодні 10 березня: яке свято та день в історії

10 березня за церковним календарем – пам’ять святителя Тарасія. В Україні вшановують пам’ять Тараса Шевченка в день його смерті. Цього дня народився “український Робін Гуд” Кармалюк, Росія програла Мукденську битву, а США розбомбили Токіо.

Свята та пам’ятні дати 10 березня

10 березня в Україні вшановують пам’ять Тараса Шевченка. Цього дня поет помер після тривалої недуги. За час каторги та заслань Шевченко мав ревматизм, цингу та малярію. Усе це підірвало його серце. Воно зупинилося 10 березня 1861 року. Останній вірш, який Шевченко записав олівцем на офорті автопортрета, – “Чи не покинуть нам, небого”.

Під егідою ООН 10 березня відзначають День волинки, День дивовижності, День тормозка та День перевірки батарейок.

10 березня в історії

10 березня 1787 року народився “український Робін Гуд” – ватажок селянського повстанського руху Устим Кармалюк.

Фігура Кармалюка стала легендарною в українській історії та фольклорі. Традиційно його зображають як народного месника, який грабував поміщиків і роздавав їхнє майно бідним селянам. Це, власне, і викликає асоціацію з аналогічним легендарним персонажем Англії. Найбільшої сили селянський рух під керівництвом Кармалюка набув у 1830-1835 роках на Поділлі, а також сусідніх Бессарабії, Волині та Київщині. “На піку” у повстанському русі було задіяно близько 20 тисяч селян. Усі разом вони вчинили понад тисячу нападів на маєтки поміщиків. Рух занепав зі смертю ватажка – 1835 року його вбив із засідки шляхтич Рутковський. Причому стріляв убивця, за легендами, не кулею, а срібним гудзиком. Адже Кармалюка вважали характерником, тобто чаклуном. Тіло вождя повстанців після цього возили по селах, щоб залякати селян. Похований Кармалюк у Летичеві (Хмельницька область). 1974 року на його могилі встановили п’ятиметровий пам’ятник.

10 березня 1830 року імам Дагестану Газі-Мухаммад оголосив газават (священну війну) російським окупантам. Цю дату іноді називають початком боротьби горян Дагестану та Чечні за незалежність. Проте насправді Кавказька війна йшла і до цього, починаючи з 1817 року. Але після звернення імама до народу опір активізувався. Оголошений імамом газават отримав підтримку Османської імперії, а за часів Кримської війни – ще й Великобританії. Сам Газі-Мухаммад загинув у битві 1832 року, і далі лідером кавказького опору став Шаміль. Під його керівництвом народи Кавказу боролися проти загарбників до 1859 року. 1859-го Шаміля взяли в полон, після цього опір пішов на спад. Утім, Кавказька війна тривала ще п’ять років – до 1864-го, коли з Кавказу до Османської імперії переселилася більшість учасників опору – адигів і абазин.

10 березня 1865 року вперше публічно виконано майбутній Державний Гімн України – “Ще не вмерла Україна”. Це сталося у Перемишлі, на концерті пам’яті Тараса Шевченка.

10 березня 1905 року Мукденська битва з японським військом завершилася поразкою Росії.

Ключовий бій російсько-японської війни тривав із 20 лютого. Росіян було відчутно більше, ніж японців: 275 тисяч піхоти, 16 тисяч кінноти та 1219 одиниць артилерії проти 200 тисяч піхоти, 7300 кінноти та 992 артилерії. Проте росіяни не змогли скористатися перевагою. Уже 9 березня після нищівного удару по центру 1-ї російської армії японці прорвали оборону та створили загрозу оточення. Росіяни змушені були відступати, проте частина війська потрапила в оточення й після цьго – в полон. Російська армія втратила 59 тисяч убитими та пораненими, ще близько 30 тисяч здалися в полон.

10 березня 1913 року народилася Володимира Бандера-Давидюк – учасниця українського національно-визвольного руху, сестра Степана Бандери.

10 березня 1945 року стався найкривавіший авіаналіт в історії – бомбардування збройними силами США столиці Японії Токіо.

Наліт здійснювали одночасно 334 бомбардувальники вночі з 9 на 10 березня. За різними даними, загинули від 84 тисяч до 100 тисяч мешканців, понад 40 тисяч поранено. Ще близько мільйона людей залишилось без житла.

На місто скинули 1665 тонн запальних бомб та напалму. Заграву від пожеж було видно за 200 км. Генерал Кертіс Лемей, який командував американськими бомбардуваннями Японії під час війни, пізніше визнав, що якби США програли війну, його засудили б як військового злочинця.

10 березня 2022 року з Ізюма під обстрілами російських терористів змогли евакуювати 2000 людей.

Церковне свято 10 березня

10 березня християни вшановують пам’ять святителя Тарасія Константинопольського. Святитель Тарасій жив у VIII – IX століттях. Він походив зі знатної родини та здобув гарну освіту. Швидко досяг при дворі імператора звання сенатора. Патріарх Павло, який не знайшов у собі сил подолати єресь іконоборства, пішов у монастир, а святій цариці Ірині заявив, що гідним його наступником може стати лише Тарасій (на той момент – мирянин). Тарасій довго відмовлявся, але зрештою погодився – за умови, що буде скликано Вселенський Собор для засудження іконоборчої єресі. Тарасій зійшов на патріарший престол у 784 році, а у 787 році під його керівництвом відбувся VII Вселенський Собор, на якому були присутні 367 єпископів. На Соборі затвердили шанування ікон. Патріарх Тарасій керував церквою 22 роки. Він помер у 806 році, був похований у заснованому ним монастирі на Босфорі.

Народні прикмети

Якщо 10 березня випав сніг, то перед Великоднем тиждень буде дощовим та холодним.

Якщо розкаркалися ворони – літо буде дощовим.

Що не можна робити 10 березня

Не можна лінуватися.

Не можна сваритись.

Не бажано давати обіцянки, якщо не впевнені, що можете їх виконати.