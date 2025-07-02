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Вдень тепло, вночі туман. Прогноз погоди на 3 липня у Харкові та області

Погода 20:13   02.07.2025
Оксана Якушко
Вдень тепло, вночі туман. Прогноз погоди на 3 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 3 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів🌤. Вночі можливий слабкий туман🌫.

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14°, вдень повітря прогріється до 23 – 28°.

У Харкові день пройде без істотних опадів🌤. Вночі у місті прогнозують слабкий туман🌫.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 13°, вдень стовпчик термометра підніметься до 25 – 27°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 20:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 3 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".