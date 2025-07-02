Вдень тепло, вночі туман. Прогноз погоди на 3 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 3 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів🌤. Вночі можливий слабкий туман🌫.

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14°, вдень повітря прогріється до 23 – 28°.

У Харкові день пройде без істотних опадів🌤. Вночі у місті прогнозують слабкий туман🌫.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 13°, вдень стовпчик термометра підніметься до 25 – 27°.