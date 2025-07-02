Днем тепло, ночью туман. Прогноз погоды на 3 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 3 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью возможен слабый туман.

Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14 °, днем ​​воздух прогреется до 23 — 28 °.

В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ночью в городе прогнозируют слабый туман.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 13 °, днем ​​столбик термометра поднимется до 25 — 27 °.