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Днем тепло, ночью туман. Прогноз погоды на 3 июля в Харькове и области

Погода 20:13   02.07.2025
Оксана Якушко
Днем тепло, ночью туман. Прогноз погоды на 3 июля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 3 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью возможен слабый туман.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14 °, днем ​​воздух прогреется до 23 — 28 °.

В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ночью в городе прогнозируют слабый туман.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 13 °, днем ​​столбик термометра поднимется до 25 — 27 °.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 20:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 3 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".